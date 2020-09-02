دراسة: أدوية ضغط الدم تقلل الإصابة بـ أمراض القلب والسكتة الدماغية

كشفت دراسة كبرى أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة اكسفورد، أن تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم يمكنها ان تمنع من الإصابة بـ النوبات القلبية وأمراض القلب والسكتات الدماغية لملايين الأشخاص الأصحاء في وقت لاحق من الحياة.
ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن استهلاك مستويات منخفضة من حبوب خفض ضغط الدم ساهمت في التقليل من خطر الإصابة بـ أمراض القلب والسكتات الدماغية لسنوات عديدة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتابع الباحثون، ان أدوية ارتفاع ضغط الدم توصي فقط للمصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد؛ حيث أنها تمنع من الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، والنوبات القلبية.
ويُقاس ضغط الدم بالمليمترات الزئبقية (مم زئبق) ويُعطى في صورة رقمين الضغط الانقباضي وهو الضغط عندما يدفع القلب الدم للخارج ، والضغط الانبساطي ، وهو الضغط عندما يرتاح قلبك بين الضربات، ويعتبر ضغط الدم المثالي بين 90 / 60mmHg و 120 / 80mmHg.
قال مؤلف الدراسة كاظم رحيمي الأستاذ المشارك في طب القلب والأوعية الدموية في أكسفورد، انه يؤدي الانخفاض الكبير في ضغط الدم عند تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم إلى انخفاض أكبر في مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
ووجد البروفيسور رحيمي وفريقه، أن فرصة الإصابة بنوبة قلبية في السنوات الأربع المقبلة يمكن أن تنخفض بنسبة 7٪ لكل خمس وحدات خفض ضغط الدم الانقباضي، الإصابة بسكتة دماغية تنخفض بنسبة 13 في المائة في نفس الفترة الزمنية، إذا تم تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم.
وتابع الباحثون، ان أدوية ضغط الدم يمكن أن تسبب عددًا كبيرًا من الآثار الجانبية ، بما في ذلك القلق والنعاس والسعال والإسهال أو الإمساك والدوخة والصداع والقيء.
وشدد رحيمي، على أنه لا ينبغي إعطاء الأشخاص الأصحاء الذين لديهم فرصة واحدة في المائة للإصابة بنوبة قلبية أدوية ارتفاع ضغط الدم، لكن يجب على المدخنين أو مرضى السكر لانهم يملكون فرصة واحدة من كل 10 للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
ويعاني حوالي 13 مليون شخص في المملكة المتحدة من ارتفاع ضغط الدم ، وقالت مؤسسة القلب البريطانية إن خمسة ملايين آخرين قد يصابون به دون علمهم، وإذا تُركت الحالة دون علاج يمكن أن تلحق الضرر الجسدي بالشرايين والقلب والدماغ ، وتؤدي إلى النوبات القلبية أو قصور القلب أو الخرف أو الفشل الكلوي أو السكتة الدماغية.
وقال البروفيسور السير نيليش سماني المدير الطبي لمؤسسة القلب البريطانية ، انه تؤكد هذه الدراسة مرة أخرى على أهمية السيطرة على ضغط الدم قدر الإمكان لتقليل مخاطر الإصابة بـ أمراض القلب والدورة الدموية.