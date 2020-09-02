دراسة: أدوية ضغط الدم تقلل الإصابة بـ أمراض القلب والسكتة الدماغية

ويُقاس ضغط الدم بالمليمترات الزئبقية (مم زئبق) ويُعطى في صورة رقمين الضغط الانقباضي وهو الضغط عندما يدفع القلب الدم للخارج ، والضغط الانبساطي ، وهو الضغط عندما يرتاح قلبك بين الضربات،

ووجد البروفيسور رحيمي وفريقه، أن فرصة الإصابة بنوبة قلبية في السنوات الأربع المقبلة يمكن أن تنخفض بنسبة 7٪ لكل خمس وحدات خفض ضغط الدم الانقباضي،

الإصابة بسكتة دماغية تنخفض بنسبة 13 في المائة في نفس الفترة الزمنية،

إذا

تم تناول