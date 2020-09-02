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سيارات

سباق تسارع مثير بين سيارتين من عائلة أستون مارتن الخارقة.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت صفحة Lovecars العالمية المهتمة بعالم السيارات ، مقطع فيديو جديد أصدرته مجلتهم الخاصة لسباق تسارع  جديد بين اثنين من عائلة أستون مارتن وهما فانتاج v12 و فانكوييش ، احتفالا بقرب وداع محركهما التاريخي .

وظهر فى مقطع الفيديو سباق تسارع  بينهما من نقطة ثبات ، بالاضافة مع عرض العديد من تفاصيل السيارتين ومعلومات عن كل واحدة منهم .

طراز فانتاج جي تي١٢ الجذابة ظهر بألوان ساطعة وتمتلك السيارة أستون مارتن طراز جي تي١٢ محرك جيد يعطي قوة 592 حصان و 625 نيوتن متر من عزم الدوران.  أما وزن السيارة فهو 1565 كجم وتعطي سرعة تصل إلى 62 ميل أي مايعادل 100 كم في الساعة في 3.7 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 185 ميل أي مايعادل 298 كم في الساعة.

اما استون مارتن فانكويش إس فولانت فتأتى بمحرك V12 سعته 5.9 لترًا ويعطي قوة 595 حصان وعزم دوران يبلغ 630 نيوتن متر. ومع ذلك يبلغ وزنها 1739 كجم وهي تزن أكثر من فانتاج جي تي ١٢.

وفى نهاية سباق التسارع تفوقت السيارة أستون مارتن جي تي ١٢ ببطء على السيارة استون مارتن فانكويش.

يذكران محرك استون مارتن V12 بسعة 5.9 لتر ، قد تم الإشادة به بسبب أدائه والصوت الذي يصدره وكان أحد المكونات الرئيسية التي جعلت سيارات أستون مارتن الحديثة مميزة للغاية.

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