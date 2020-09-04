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رياضة

الـ VAR والحكم يتعاطفان مع الأهلي ويلغيان هدف التعادل لوادي دجلة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:33 م
الأهلي ووادي دجلة
الأهلي ووادي دجلة
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محمد سمير
ألغى الفار هدف تعادل وادي دجلة مع الأهلي فى  المباراة التي تجمع بينهما في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز خالد رضا هدف دجلة فى الدقيقة 63 قبل ان يعود جهاد جريشة الي الفار ويلغي الهدف بداعي التسلل .

و يتقدم لأهلي على دجلة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن مهاجم الفريق فى الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول .

ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:

محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.

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