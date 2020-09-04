لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور

تتجه شركات السيارات العالمية لزيادة اصداراتها من السيارات الكهربائية ،و كشفت شركة جيب العالمية لصناعة السيارات عن رانجلر 4xe الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء . والكهرباء





جيب رانجلر jeep wrangler 4xe تأتي بمحرك 2000 سي سي تيربو و بها محركان كهربائيان متصلان بطارية ليثيوم أيون 17 كيلو وات /س لتصل قوة السيارة الإجمالية إلى 375 حصان وعزم دوران 637 نيوتن متر .





تعتبر جيب رانجلر jeep wrangler 4xe اقوي من سيارات البنزين و الديزل و تأتي ببطارية تمنح السيارة نطاقًا كهربائيًا فقط دون بنزين يصل إلى 40 كم، و متوفرة بوضع القيادة الكهربائي .





جيب رانجلر jeep wrangler 4xe متاحة بأوضاع القيادة الأخرى كل من هايبرد وeSave الموفر للطاقة و تبقي جيب علي نفس المقصورة الداخلية للسيارات البنزين .





السيارة جيب رانجلر jeep wrangler 4xe من المقرر أن تصل الي الولايات المتحدة الأمريكية و الصين اول عام 2021 بثلاثة إصدارات وهي الإصدار القياسي وصحاري وروبيكون .



