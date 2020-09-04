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سيارات

لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:05 م
جيب رانجلر jeep wrangler
جيب رانجلر jeep wrangler 4xe
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اشرف عطية
تتجه شركات السيارات العالمية لزيادة اصداراتها من السيارات الكهربائية ،و كشفت شركة جيب العالمية لصناعة السيارات عن رانجلر 4xe الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء .

جيب رانجلر jeep wrangler 4xe تأتي بمحرك 2000 سي سي تيربو و بها محركان كهربائيان متصلان بطارية ليثيوم أيون 17 كيلو وات/س لتصل قوة السيارة الإجمالية إلى 375 حصان وعزم دوران 637 نيوتن متر . 

تعتبر جيب رانجلر jeep wrangler 4xe اقوي من سيارات البنزين و الديزل و تأتي ببطارية تمنح السيارة نطاقًا كهربائيًا فقط دون بنزين يصل إلى 40 كم، و متوفرة بوضع القيادة الكهربائي . 

جيب رانجلر jeep wrangler 4xe متاحة بأوضاع القيادة الأخرى كل من هايبرد وeSave الموفر للطاقة و تبقي جيب علي نفس المقصورة الداخلية للسيارات البنزين . 

السيارة جيب رانجلر jeep wrangler 4xe من المقرر أن تصل الي الولايات المتحدة الأمريكية و الصين اول عام 2021 بثلاثة إصدارات وهي الإصدار القياسي وصحاري وروبيكون . 

لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور
لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور
لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور
لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور
لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور
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