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مرأة

بدون صبغة.. وصفة طبيعية وآمنة لشعر أحمر كثيف

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
بدون صبغة وصفة طبيعية
بدون صبغة وصفة طبيعية و آمنة لصبغ الشعر باللون الأحمر تزيد ك
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أسماء عبد الحفيظ

صبغة الشعر باللون الأحمر تعطي شكلا ومظهرًا أنيقًا، ومع قلق البعض من استخدام المواد الكيميائية والصبغات الضارة، نقدم لكم اليوم طريقة مميزة. باللون الأحمر في المنزل، من مكونات طبيعية آمنة ومضمونة بوصفة الاعلامية زينب مصطفى.

مكونات الصبغة الحمراء الطبيعية:
ورق كركديه مغلي
قهوة سريعة الذوبان
كوب شاي أحمر
حنة حمراء

طريقة تحضير الصبغة الحمراء:
- تحضر كوباية شاي أحمر بالطريقة المعتادة "ماء مغلي وشاي".
- تخلط أوراق الكركديه المغلية مع الحنة الحمراء والقهوة وتعجن بالشاي الأحمر.
- تفرم جميع المكونات جيدًا لتكون عجينة سهلة الفرد.
- توزع عجينة الحنة على الشعر وتترك لمدة 4 ساعات.
- يغسل الشعر جيدا وسنلاحظ اللون الرائع.

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