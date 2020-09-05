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مرأة

بملابس كاجوال .. خطيبة أحمد سعد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لهما

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:15 ص
خطيبة أحمد سعد
خطيبة أحمد سعد
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هاجر هانئ
حرص الفنان أحمد سعد على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة له برفقة خطيبته علياء بسيوني.

تألقت خطيبة أحمد سعد في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون العامق و نسقت معه سترة قطنية ذا أكمام مكشوفة باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات.

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وانتعلت خطيبة أحمد سعد حذاء مسطح باللون البني فيما ارتدت حقيبة يد باللون الأسود و أكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت خطيبة أحمد سعد على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله، ولم تتكلف في استخدام مستحضرات التجميل ووضعت بعض اللمسات البسيطة.
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