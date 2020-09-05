بملابس كاجوال .. خطيبة أحمد سعد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لهما

حرص الفنان أحمد سعد على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة له برفقة خطيبته علياء بسيوني.





تألقت خطيبة أحمد سعد في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون العامق و نسقت معه سترة قطنية ذا أكمام مكشوفة باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات.





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وانتعلت خطيبة أحمد سعد حذاء مسطح باللون البني فيما ارتدت حقيبة يد باللون الأسود و أكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت خطيبة أحمد سعد على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله، ولم تتكلف في استخدام مستحضرات التجميل ووضعت بعض اللمسات البسيطة.