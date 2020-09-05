أخبار الرياضة.. النيابة تحقق في غرق طفل بنادي الزمالك.. النجم الساحلي يضم لاعب الأهلي.. السولية يغلق صفحته على فيسبوك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
بعد غرق طفل صغير.. النيابة تستدعي منقذي حمامات السباحة بنادي الزمالك
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام النيابة العامة باستدعاء المنقذين الذين كانوا مكلفين أمس، الجمعة، بالعمل على حمامات السباحة داخل نادي الزمالك من أجل التحقيق معهم في واقعة غرق طفل صغير.
قام عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، بإغلاق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تداول منشورات منها تسيء للنادي الأهلى وجماهيره.
تعاقد النجم الساحلي التونسي مع المصري محمود صابر لاعب النادي الأهلي لمدة 4 سنوات.
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن أن الجهاز الفني للفريق يرحب بتأجيل مباراته مع منافسه الوداد المغربي في نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا.
يرى المدرب الفرنسي، سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، أن المال وحده لا يكفي فريقه السابق للتتويج بالألقاب المحلية أو القارية.
كشف عبدالمنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن مصير تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
أشادت اللجنة المنظمة لمونديال كأس العالم لكرة اليد بتواجد الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت والنجم المصري العالمي خالد النبوي معا فى حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد 2020 ، وإحياء حفل قرعة كأس العالم التي تقام مساء اليوم تحت سفح الأهرامات.
استبعد فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، من القائمة التي ستواجه كرواتيا، اليوم السبت، في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.