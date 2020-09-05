أخبار الرياضة.. النيابة تحقق في غرق طفل بنادي الزمالك.. النجم الساحلي يضم لاعب الأهلي.. السولية يغلق صفحته على فيسبوك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام النيابة العامة باستدعاء المنقذين الذين كانوا مكلفين أمس، الجمعة، بالعمل على حمامات السباحة داخل نادي الزمالك من أجل التحقيق معهم في واقعة غرق طفل صغير.

قام عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، بإغلاق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تداول منشورات منها تسيء للنادي الأهلى وجماهيره.

تعاقد النجم الساحلي التونسي مع المصري محمود صابر لاعب النادي الأهلي لمدة 4 سنوات.





فايلر يرحب بتأجيل مباراة الوداد في دوري الأبطال.. ويركز في الدوري كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن أن الجهاز الفني للفريق يرحب بتأجيل مباراته مع منافسه الوداد المغربي في نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا.





يرى المدرب الفرنسي، سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، أن المال وحده لا يكفي فريقه السابق للتتويج بالألقاب المحلية أو القارية.





كشف عبدالمنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن مصير تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.





أشادت اللجنة المنظمة لمونديال كأس العالم لكرة اليد بتواجد الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت والنجم المصري العالمي خالد النبوي معا فى حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد 2020 ، وإحياء حفل قرعة كأس العالم التي تقام مساء اليوم تحت سفح الأهرامات.



