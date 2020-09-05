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رياضة

نجم ريال مدريد يوضح دور زيدان في انتقاله لـ ميلان

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:42 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أوضح مهاجم نادي ريال مدريد، إبراهيم دياز، دور مديره الفني، زين الدين زيدان،  في انتقاله إلى ميلان المنافس في بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلن ريال مدريد الأسبوع الماضي عن موافقته على إعارة دياز لمدة موسم واحد فقط دون وجود بند أحقية شراء لصالح ميلان.

وتحدث دياز عن انتقاله إلى ميلان في مؤتمره الصحفي الأول بقميص الروسونيري، وقال: "انطباعاتي الأولى كلاعب في ميلان جيدة جدًا، لأنه نادٍ صاحب مكانة كبيرة في عالم كرة القدم".

وتابع: أعتقد أنه سيكون من السهل علي التأقلم على الأجواء داخل ميلان".

وعن دور زيدان في انتقاله إلى الدوري الإيطالي: "كان يعاملني بشكل جيدًا جدًا في ريال مدريد، وتحدث معي عن الكالتشيو وطبيعة المسابقة".

وعلق دياز على ارتدائه القميص رقم 21 مع ميلان وهو نفس قميص إبراهيموفيتش في الموسم الماضي: "إنه لشرف عظيم، لكن أيضًا ستكون هناك بعض الضغوط وأحب ذلك حقًا، لأن زلاتان أسطورة كبيرة هنا وأريد الدفاع عن هذا القميص بكل شغفي وتقديم كرة قدم ممتعة للجماهير".
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