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أخبار العالم

إيران تكشف الفاعل وراء هجوم ناتنز النووي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:36 م
موقع نووي إيراني
موقع نووي إيراني
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محمد علي
أعلنت إيران أنها باتت تعرف من وراء الهجوم "التخريبي" على منشأة ناتنز النووية، الحادث الذي وقع في شهر يوليو الماضي، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

ولم تكشف إيران عن أسماء متورطة أو جهات وراء الخراب. 

وقالت جماعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "فهود الوطن" أنها من قامت بالعملية، حيث تقول إنها استهدفت موقعًا نوويًا إيرانيًا مهمًا في منشأة نطنز قبل نحو ساعتين.

وزعمت الجماعة أنها فجرت المنشأة وإن النظام الإيراني لن يتمكن من إخفاء ذلك.

تقول الجماعة إنها تتألف من منشقين عن قوى الجيش والامن في إيران وإنها تقف وراء هجمات عدة قامت السلطات الإيرانية بإخفائها عن الشعب.

أعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية عن وقوع حادث في مفاعل نطنز النووي، لكنها استبعدت أن يكون نتيجة عمل تخريبي.

ليعود اليوم ويقول إن العمل تخريبي، ويقول أنه على علم بالمخربين.

وسبق وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه على علم بالسبب وراء "الحادث" الذي وقع في نطنز لكنه لن يكشف عنه في الوقت الحالي "لأسباب أمنية".

وأظهرت صور بالأقمار الاصطناعية لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وقوع حريق في نطنز.


وأرجع المسئولون الإيرانيون ما حدث إلى نقص في الطاقة، بينما تعتقد مصادر استخباراتية غربية أنه رد انتقامي من إسرائيل ضد إيران.
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