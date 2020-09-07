قبل ما تشتري.. اعرف مميزات وعيوب شيفروليه كروز

تعتبر سيارة شيفروليه كروز هي واحدة من السيارات الصغيرة المريحة التي تنتجها شركة شيفروليه التابعة لشركة جنرال موتورز .



وتم تطويرها وتزيدها بالعديد من الخصائص والتقنيات على مر السنين ، كما يوجد 3 طرازات مختلفة من شيفروليه كروز ، وتتميز جميعها بما زودت به من تقنيات وأنظمة أمان ، مثل نظام التحكم الديناميكي بالثبات ، وعشر وسائد هوائية ، ومستشعرات للإنقلاب ، ونظام منع الانزلاق الدفعي وتتميز السيارة بمحرك سعة 1.4 لتر 4 سلندر، ويولد قوة مقدارها 153 حصانًا عند الدوران بسرعة 5600 دورة في الدقيقة، وعزم دوران مقداره 787.335 لتر/100كم عند الدوران بسرعة من 2000 إلى 4000 دورة في الدقيقة.



ولكن من عيوب السيارة هي صعوبة السحب والقدرة على التسارع بقوة ، فعلى الرغم ماتتميز به شيفروليه كروز من ثبات على الطريق ، إلا أنه من عيوبها عدم قدرتها على التسارع بشكل قوى ، كما أنها تعد ضيقة بعض الشء مقارتة بالسيارات المنافسة مثل تويوتا كورولا وكيا سول.



الجدير بالذكر أن شركة شيفروليه على يد لويس شيفروليه ويليام ديورانت عام 1911 في لولايات المتحدة في ولاية ميتشيجان في مدينة ديترويت كما أصبحت شركات جنرال موتورزالامريكية فيما بعد .







