متخافوش| رسالة مهمة لطلاب الدبلومات الامريكية عن امتحان الـACT ومواعيده

قال المهنس أحمد فاخر، المدير الاقليمي لاختبارات act بالشرق الاوسط، إن وزير التربية والتعليم اعتمد اختبارات الـ Act لتكون اختبارات القبول لطلاب الدبلومات الامريكية باسابيع قبل الغاء الامتحانات، وامتحن من اواخر شهر 6 مجموعة من طلاب الدبلومات الامريكية.





ووجه المهندس احمد فاخر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، رسالة الى كل طلاب الدبلومات الامريكية "متخافوش في اماكن كتير وكله هيلاقي اماكن للامتحان"، موضحًا ان هناك توزيعا جغرافيا للامتحان بالتعاون مع وزار التربية والتعليم ومختلف المدارس الامريكية على مستوى الجمهورية.





واضاف ان الموعد القادم لامتحان الـ act سيوافق يوم 11 و 12 سبتمبر الجاري وسيكون هناك اماكن لمن تم الغاء امتحان الـ sat لهم للتقديم على الامتحان، مؤكدا على وجود اماكن كافيه لكل الطلاب.





وكشف عن ان هناك مواعيد اخرى خلال شهر سبتمبر واكتوبر ويتم متابعة تلك المتحانات من خلال موقع الوزارة، لافتًا الى ان عدد الطلاب الذين لم يجتازوا الامتحان حتى الان في حدود 3 الاف طالب، معقبًا: "احنا موفرين 3 اضعاف عدد الطلاب".



