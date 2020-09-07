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توك شو

دمه تقيل.. هيدي كرم وسامح حسين يكشفان أسرار أول يوم تصوير

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:33 م
هيدي كرم
هيدي كرم
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فرح علاء الخولي
قالت هيدي كرم، إنها في فترة من الفترات كان أول ما تستيقظ تمسك الموبايل ولكنها كانت من العادات السيئة التي استغنت عنها، لافتة إلى أن أول يوم تصوير لها بيكون دمه تقيل أوي على قلبها.

وتابع سامح حسين، خلال حواره في برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على "اون اي"، أن أول يوم تصوير له يقوم بقرأة الكثير من القرآن الكريم، بالإضافة إلى أنه في الراحة أثناء التصوير يقوم بتكوين انطباعات عن المشاركين له في العمل، معقبًا: "بجمع كل اللي انا شايفه قدامي".

وفي وقت سابق أضافت أنها تعانى من ضعف النظر منذ الطفولة حتى قامت مؤخرا بعمل "ليزك" عملية تصحيح إبصار"، لافتة إلى أن عائلتها أيضا كانت تعانى من هذا الأمر.

وأوضحت أنها منذ طفولتها تعانى من ضعف النظر قائلة "أنا  عمشة وبحسس ونظرى ضعيف من صغرى" يصل سالب 7".

وأشارت إلى أن نظرها كان يضعف كل عام حتى وصلت لسن 13 عاما وانتابتها حالة بكاء متواصل لضعف نظرها ووصولها لحالة مزرية بهذا الشأن، حيث إنها كانت لا ترى حتى وجه الشخص بوضوح بل تتأكد من وجوده عند سماع صوته وهو ما كان يسبب لها بعض الإحراج فى طفولتها.

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