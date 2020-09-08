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فن

شاهد.. أحدث إطلالة للفنانة دينا على إنستجرام

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة دينا صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت دينا قائلة "صباح الخير والسعادة".

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وشاركت الفنانة دينا فى فيلم "عبده موتة" بطول محمد رمضان وسيد رجب وحورية فرغلى وصبرى عبد المنعم.

تدور أحداث الفيلم حول بلطجى يعمل في تجارة المخدرات بعد أن يفقد والديه في ظروف غامضة، يتخذ من قوته سلاحا لفرض الإتاوات على أهالي الحي والمنطقة التي يقطن بها، في الوقت الذي تتعلق فيه بنت الحارة أنغام (حورية فرغلي) وتتطلع إلى الزواج منه.


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