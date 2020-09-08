شاهد.. أحدث إطلالة للفنانة دينا على إنستجرام

نشرت الفنانة دينا صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت دينا قائلة "صباح الخير والسعادة".
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وشاركت الفنانة دينا فى فيلم "عبده موتة" بطول محمد رمضان وسيد رجب وحورية فرغلى وصبرى عبد المنعم.
تدور أحداث الفيلم حول بلطجى يعمل في تجارة المخدرات بعد أن يفقد والديه في ظروف غامضة، يتخذ من قوته سلاحا لفرض الإتاوات على أهالي الحي والمنطقة التي يقطن بها، في الوقت الذي تتعلق فيه بنت الحارة أنغام (حورية فرغلي) وتتطلع إلى الزواج منه.
وعلقت دينا قائلة "صباح الخير والسعادة".
اقرأ أيضا:
اكتبها على قلبك.. الراقصة دينا تعطي نصيحة لمتابعيها.. شاهد
وشاركت الفنانة دينا فى فيلم "عبده موتة" بطول محمد رمضان وسيد رجب وحورية فرغلى وصبرى عبد المنعم.
تدور أحداث الفيلم حول بلطجى يعمل في تجارة المخدرات بعد أن يفقد والديه في ظروف غامضة، يتخذ من قوته سلاحا لفرض الإتاوات على أهالي الحي والمنطقة التي يقطن بها، في الوقت الذي تتعلق فيه بنت الحارة أنغام (حورية فرغلي) وتتطلع إلى الزواج منه.