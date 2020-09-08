AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

15 مليار دولار حجم استثمارات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس في 5 سنوات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:54 م
المهندس يحيى زكي
المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
Advertisements
ولاء عبد الكريم - إنجي هيبة
قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية بلغ نحو 15 مليار دولار من خلال 15 مطورا صناعيا وتأسيس ما يزيد على 220 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية ومهمة


وذلك، تزامنًا مع قيام المنطقة بمهمتها وتنفيذ رؤيتها في توفير البنية التحتية والمرافق وتجهيزها بنسبة كبيرة، كما ساهم تنفيذ الدولة المصرية لشبكة الطرق القومية والأنفاق والتواصل مع شبكة الطرق الإفريقية التي يجرى تنفيذها من خلال طريق القاهرة- كيب تاون، في تواجد المنطقة الاقتصادية كأحد أهم النوافذ الاستراتيجية في التبادل التجاري بين مصر ودول الإقليم، وكذا زيادة فرص المنطقة من الوصول للأسواق الإفريقية وفتح أفاق جديدة لتحقيق التنمية الشاملة من أجل تلبية طموح المنطقة في المنافسة العالمية. 


جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها صباح اليوم في أول ملتقي استثماري رقمي دولي تحت عنوان «الفرص الاستثمارية في كل من مملكة البحرين ومصر» وذلك بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفارتي البلدين في القاهرة والمنامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى .

اقرأ أيضا:


وأضاف يحيى زكي أن المنطقة تتنوع جغرافيًا واستثماريًا ولديها من المقومات والمميزات ما يساعدها على توفير مناخ استثماري جيد وبيئة أعمال صالحة للمشروعات المختلفة ،كما أن المنطقة تتميز بسهولة الوصول للأسواق العالمية ليس فقط من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي ولكن من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقي والشرق الأوسط ،علاوة على المزايا التنافسية التي منحها قانون المناطق الاقتصادية ولائحته التنفيذية التي نعمل حاليًا على تحسينها وزيادتها وحسن تطبيقها على أرض الواقع   والاتجاه إلى التحول الرقمي بالكامل وتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الحوكمة.


وأكد يحيى زكي على أن المنطقة الاقتصادية لديها قطاعات صناعية حيوية  تبلغ 25 قطاعًا في مجالات محددة ومعدة مسبقًا تم تحديثها مؤخرًا من ضمنها الزراعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجسيات وتكنولوجيا المعلومات ،وحاليًا يتم العمل على إعداد ورقة عمل لكل قطاع من هذه القطاعات سيتم عرضها على المؤسسات ومجالس الأعمال والمستثمرين حتى نكون جاهزين بشكل كبير لمناقشة عوائد هذه القطاعات على الدولة وعلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية .


شارك في اللقاء السفير هشام بن حمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، السفير ياسر شعبان السفير المصري بالمملكة والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ونظيره البحريني لمجلس التنمية الاقتصادية خالد ابراهيم حمدان، وخالد راشد الزياني رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية،من أجل بحث المجالات الواعدة للتعاون المشترك من أجل تفعيل كافة سبل دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين لتنشيط الأسواق وحركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة وجذب رؤوس الأموال الخارجية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لدعم التعاون.. سفير البحرين يستقبل رئيسة اتحاد المستثمرات العرب

السفير البحريني ونظيره الهولندي بالقاهرة يبحثان سُبل تعزيز العلاقات

السفير البحرينى لدى القاهرة يوقع اتفاقية التعاون الجمركي العربي

جمعية رجال الأعمال تنظم أول ملتقى استثماري رقمي مع البحرين

رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس: طرح مشروعات كبرى قريبا.. و220 شركة تعمل بالعين السخنة

اقتصادية قناة السويس: ميناء بورسعيد هو الثالث عالميا بعد أبو ظبى وطنجة

ترشيحاتنا

من بينها الأرجنتيني جونزالو مارتينيز.. النصر السعودي يعلن 3 صفقات في 240 دقيقة

أنسى دائما عدد الركعات في الصلاة فماذا أفعل ؟ .. أمين الفتوى يجيب

بعد إحرازه هدفا عالميا.. هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر يتصدر تويتر

انهيار أسعار الذهب وصعود الدولار والبلاديوم

أحمد موسى: الخاتم المسحور سبب فوز الأهلي على حرس الحدود.. وبكاء أبناء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي على الهواء

بعد تراجعه 7 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-9-2020

AdvertisementS

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

رسوم 2000 جنيه و 6 شروط لمزاولة مهنة السايس.. تفاصيل

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

انهيار أسعار الذهب وصعود الدولار والبلاديوم

فخ كهربا ومفاجأة خالد الغندور .. 9 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

أحمد موسى: الخاتم المسحور سبب فوز الأهلي على حرس الحدود.. وبكاء أبناء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي على الهواء

استمرار حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رينو لوجان 2021 renault logan الشكل الجديد قبل طرحها في مصر.. صور

إقبال الناخبين على لجان جولة الإعادة فى انتخابات الشيوخ بقنا

شاهد.. توافد كبير إلى لجان الاقتراع بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بأسيوط