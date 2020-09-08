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اسأل المعلم واتفرج.. طارق شوقي يكشف طرق التعلم الجديدة للإعدادي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:32 م
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المرحلة الإعدادية في العام الدراسي الجديد سيتم توزيعها لـ تلات مجموعات واجمالي عددهم على مستوى الجمهورية 5 مليون طالب وطالبة.

وتابع الدكتور طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم، أن كل مرحلة من المرحلة الإعدادية سيتم توزيع كل مجموعة على يومين وذلك بالتنسيق مع المدارس، منوها انه يترك القرار النهائي للمدارس وادارتها واذا استطاعت المدرسة تزويد الايام ولكن بضرورة الاحتفاظ بالتباعد الآمن.


واوضح ان الوزارة قامت بتزويد مصادر التعلم الالكترونية للمرحلة الاعدادية، لافتا الى ان "من ليس لديه قدرة الحصول على انترنت منزلي تم توفير البرامج التعليمية على القنوات التعليمية".

واشار الى ان من تلك الوسائل التعليمية بخاصية البث المباشر و"ايد مودو" ومكتبة الدروس الالكترونية ومكتبة للكتب التفاعلية، واسأل المعلم.

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