وزير التعليم: أكاديمية "أون لاين" لتدريب المعلمين وقاعات مجهزة لدروس الإعدادية والثانوية





وأضاف " شوقي " ، خلال كلمته المذاعة على فضائية صدى البلد فى مؤتمر اليوم ، أن أنواع التدريب ستمارس بشكل مختلف وجديد لإعطاء شهادة لمزاولة المهنة وإجازة للمشاركة فى شئ كبير جدًا ،لافتًا إلى أنه من الممكن مشاركة المعلمين فى أرباح تأتي من اشتراكهم فى العديد من الأعمال الفترة القادمة .





وأشار وزير التربية والتعليم ، الى أن المعلمين سيكونون جزء من المنظمة ولهم زيادة فى المرتب على حسب كفاءتهم وجهدهم ، سنغير القرار الوزارى الذى يحكم مجموعات التقوية لرفع كفاءة هذه المجموعات التى ترتكز على ركائز تربوية وضبط الجودة وتوفير الأموال للأهالي .





وزير التربية والتعليم ، أننا سنقوم بتجهيز مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة ، إلى جانب تنظيم مجموعات تقوية للصفين الثالث الاعدادى والثالث الثانوى تحت إشراف التعليمية . وتابعإشرافالمدرسةتنظيمالإدارةالتعليمية





وأكد وزير التربية والتعليم ، أن هناك تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعليم الالكتروني .