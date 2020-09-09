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رياضة

إسلام صادق يكشف تفاصيل مثيرة عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:49 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسام الحارتي
كشف الإعلامي إسلام صادق، أن رمضان صبحي انتقل من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى بيراميدز مقابل 2 مليون ونصف جنيه إسترليني.

وقال إسلام صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "رمضان انضم إلى بيراميدز مقابل 2 مليون ونصف جنيه إسترليني يتم دفعهم على ثلاثة أقساط، وهو مبلغ أقل بـ750 ألف جنيه إسترليني عن عرض النادي الأهلي".
 
وأضاف: "هدرسفيلد وافق على عرض نادي بيراميدز على الرغم من أنه أقل من النادي الأهلي بسبب رغبة رمضان صبحي بالانتقال إلى صفوف الفريق السماوي".

وتابع: "رمضان صبحي وافق على عرض نادي بيراميدز خلال يومين فقط دون تردد".
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