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ديني

وزارة الأوقاف تفتتح 130 مسجدا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
مسجد
مسجد
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محمد شحتة
أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 130 مسجدا غدا الجمعة، منها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية ، ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبل.

وقامت وزارة الأوقاف، ببناء 1200 مسجد فقط فى عهد الرئيس السيسى على أن يتم افتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر موزعة على محافظات الجمهورية، تم افتتاح 21 مسجدا منها اليوم، 7 فى جنوب سيناء و14 فى المحمودية.


وافتتحت الوزارة، قبل أيام 21 مسجدا فى المحمودية وحدها و7 فى محافظة جنوب سيناء14 وهذه كلها مساجد جديدة وليست إحلالا وتجديدا.

وسيطرت الوزارة سيطرة كاملة على المساجد ولا يصعد المنبر أى متشدد فلا مكان لمتطرف أو غير ملتزم بتعليمات وزارة الأوقاف، وفى الوقت الحالى لم يتم فتح أى زاوية فى الصلوات العادية أو صلاة الجمعة ولم يتم فتح إلا المساجد الكبرى، ووزارة الأوقاف لم تصدر تصريحا لفتح أى زاوية حتى الآن.

وتجري الوزارة دراسة في خطة لدمج المساجد على مستوى الجمهورية وإزالة المخالفات.
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