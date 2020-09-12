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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هاتف آيفون القابل للطي يصل قريبا.. و3 ميزات جديدة من واتساب لهواتف آندرويد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:00 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب WhatsApp، على إضافة العديد من التحديثات الجديدة في آخر إصدار تجريبي لهواتف أندرويد، حيث سيتضمن التحديث الجديد لتطبيق المراسلة التابع لشركة فيسبوك، على نطاق واسع خيارًا للمستخدمين لإضافة WhatsApp Doodles. 


بعد العديد من العروض التي أنهالت على شركة بايت دانس ByteDance، لشراء أصول تطبيق الفيديو الشهير تيك توك في أمريكا، عارضت بكين عملية البيع الإجباري لـ تيك توك في الولايات المتحدة من قبل مالكتها الصينية، بعد أن أبدت رأيها بأنها تفضل إغلاق تطبيق الفيديو القصير بدلا من بيعه.


يرغب البعض أحيانا في ترجمة ما كتبوه داخل تطبيقات الدردشة، وهو ما يستلزم قيامهم بنسخ النص ولصقه يدويا في موقع الويب لاستخدام ميزة الترجمة جوجل Google، ثم نسخ نتيجة الترجمة ولصقها مرة أخرى داخل المحادثة.


أزالت شركة جوجل، خلال شهر يوليو الماضي، 11 تطبيقا من متجر تطبيقات أندرويد جوجل بلاي Google Play، تحتوي على برنامج ضار يسمى الجوكر Joker، ومؤخرا اكتشف الباحثون 6 تطبيقات أخرى تحتوي على برامج ضارة خطيرة.


أصدرت شركة آبل Apple، إرشادات محدثة لمتجر تطبيقاتها "آب ستور" App Store، بهدف توضيح كيفية تعاملها مع التقنيات الجديدة، مثل خدمات بث الألعاب ومقاطع التطبيقات والأدوات، إضافةً إلى توضيح موقفها بشكل أفضل بشأن كيفية ووقت جمع عمليات الشراء داخل التطبيق من بعض فئات التطبيقات.


مع الإطلاق الناجح للهواتف الذكية القابلة للطي من سامسونج في عام 2020، بعد أن أطلقت هاتفي Z Fold2 و Z Flip ، تتعرض الشركات الأخرى لضغوط لإنتاج بعض الهواتف القابلة للطي، حيث تردد في وقت سابق من عام 2017، أن آبل كانت تعمل على جهاز iPhone بشاشة قابلة للطي.


أضافت شركة هواوي Huawei، خلال شهر يونيو الماضي، محرك بحث Petal لمتجر App Gallery، حيث يوفر محرك البحث التابع للشركة الصينية للمطوريين ملفات APK ، من التطبيقات الشائعة التي لا تتوفر بعد على متجر تطبيقات هواتف أندرويد الصيني.


يستخدم الملايين من الأشخاص موقع مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام Instagram، والذي يعد أكبر منصات التواصل الاجتماعي شيوعا، حيث يستخدم المنصة أكثر من 500 مليون مستخدم نشط يوميا، ومن بينهم الكثير من المشاهير والمؤثرين الذين يهتم بمتابعتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


تحتوي هواتف آيفون iphone الشهيرة، متصفح الويب الخاص بها والمعروف باسم سفاري safari، والذي يعمل بشكل أفتراضي على أجهزة آبل الذكية.
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