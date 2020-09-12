أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هاتف آيفون القابل للطي يصل قريبا.. و3 ميزات جديدة من واتساب لهواتف آندرويد

يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب WhatsApp، على إضافة العديد من التحديثات الجديدة في آخر إصدار تجريبي لهواتف أندرويد، حيث سيتضمن التحديث الجديد لتطبيق المراسلة التابع لشركة فيسبوك، على نطاق واسع خيارًا للمستخدمين لإضافة WhatsApp Doodles.







