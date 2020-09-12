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سيارات

بسعر 215 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار MG5 في السوق المصري

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:00 م
ام جي 5
ام جي 5
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أماني نوار
تعد السيارة أم جي 5 من أحدث سيارات أم جي والتي تنطلق لاول مرة في الاسواق المصرية ، كما تأتي هذه السيارة ضمن فئة سعرية قوية جدا،  وتنافس غيرها من السيارات من ناجية القيمة ، والتجهيزات .
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تأتي السيارة في الأسواق المصرية لتنافس سيارات أخرى مثل رينو لوجان، ونيسان صني وستروين، وبيجو 301 كما انه بعد تخفيض سعر فيات تيبو أصبحت تنافس MG5، بشكل قوى جدا فهذه السيارة هي أفضل قيمة مقابل السعر.

وتتميز السيارة  بنفس موتور ام جي ZS، حيث جاءت بتصميم قوي، ومواصفات قوية جدا ، وموتور خرافي جعلها تتفوق على جميع السيارات الموجودة في السوق .

وبدأت هذه السيارة في الانتشار بشكل كبير وتعتبر عي الاكثر مبيعا في فئتها ، حيث حققت مبيعات ضخمة ، وبدأت الشركة في الحصول على ثقة المستخدمين عن طريق اسعار السيارات القوية مع تقديم أفضل قيمة وأقل عيوب.

وتتميز سيارة أم جي 5 موديل 2021 ، بتصميم خارجي قوي جدا، وثبات السيارة مع السرعات العالية، كما أن أداء السيارة على مطبات الهواء متماسك، مساحة التخزين داخل السيارة ممتازة، كما ان مساخة الشنطة الخلفية يصل إلى 512 لتر، مساحتا الرؤية في السيارة ممتازة، ولا يوجد نقط عمياء.

كما أن السيارة واسعة جدا من الداخل وتتفوق على جميع منافسيها مثل نيسان صني، والشاشة الوسطية للسيارة تقدم العديد من الوظائف العملية الناجحة، وعجلة القيادة تتكيف مع قائد السيارة على حسب الطريق ، الصوت الناتج عن النظام الصوتي في السيارة ممتاز ، أما العزل الخارجي للضوضاء فهو جيد جدا.

ومن المعروف ان سيارة أمي جي 5 هي سيارة صينية المنشأ على عكس ما يقال انها بريطانية المنشأ ، كما أن السيارة متوفرة في الأسواق بـ3 فئات اقرأ أيضا

الفئة الاولى تبدأ بسعر 215 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه، كما ان هذه السيارة تصنف من أفضل 5 سيارات تحت المدمجة ، وتتميز بمواصفات عديدة بالنسبة لسعرها الجيد.
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