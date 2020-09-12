بسعر 215 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار MG5 في السوق المصري

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كما أن السيارة واسعة جدا من الداخل وتتفوق على جميع منافسيها مثل نيسان صني، والشاشة الوسطية للسيارة تقدم العديد من الوظائف العملية الناجحة، وعجلة القيادة تتكيف مع قائد السيارة على حسب الطريق ، الصوت الناتج عن النظام الصوتي في السيارة ممتاز ، أما العزل الخارجي للضوضاء فهو جيد جدا.



ومن المعروف ان سيارة أمي جي 5 هي سيارة صينية المنشأ على عكس ما يقال انها بريطانية المنشأ ، كما أن السيارة متوفرة في الأسواق بـ3 فئات اقرأ أيضا





الفئة الاولى تبدأ بسعر 215 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه، كما ان هذه السيارة تصنف من أفضل 5 سيارات تحت المدمجة ، وتتميز بمواصفات عديدة بالنسبة لسعرها الجيد.

