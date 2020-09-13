أخبار التوك شو.. المصل واللقاح: مصر على أعتاب إنتاج لقاح لـ كورونا.. وزير خارجية أرمينيا: تركيا اتخذت نهجا عدائيا ضد شعبنا.. سامح شكري: لا أهمية للتصريحات التركية حال عدم توافقها مع الأفعال

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو..









قال زوهراب مناتساكانيان، وزير خارجية أرمينيا، إن هناك مئات الآلاف من الشعب الأرمني في مصر وعملوا على تقوية أواصر الصداقة بين البلدين، مضيفًا : "نعمل على ترسيخ أسس الصداقة والعلاقات الثنائية بين مصر وأرمينيا".









وتابع وزير خارجية أرمينيا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل: "نعمل على تقييم علاقتنا الحالية ونتشارك الاهتمام بتحقيق الامن والاستقرار وندرك اننا نعمل جيدًا بالتعامل مع بعضنا البعض".









وصف سامح شكري وزير الخارجية، السياسات التي تنتهجها تركيا بأنها توسعية مزعزعة للاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنه إذا لم تتوافق التصريحات التركية مع الأفعال فلا أهمية لها.









وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الأرميني، إن مصر تسعى لتكثيف التعاون المشترك مع أرمينيا في كافة المجالات، مضيفا أننا ندعم التوصل لحل سلمي للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان.









قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤ بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس خلال اليومين الماضيين شهد ارتفاعا بدرجات الحرارة تجاوز المعدلات الطبيعية.









وأضاف "شاهين"، عبر تقرير خاص بفضائية "إكسترا نيوز"، أن حالة الطقس من المقرر أن تشهد اليوم، الأحد، انخفاضا طفيفا، خاصة على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى.









قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أي لقاح فيروسات يجب أن يمر بـ 4 مراحل مختلفة لثبوت صحته ونتائجه، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة التي يمر لها اللقاح الصيني الآن ستكون على نطاق واسع وتحتاج إلى 45 ألف متطوع على مستوى العالم.









وتابع الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه يجرى إجراء التجارب السريرية المرحلة الثالثة في مختلف الدول ومنها الإمارات والبحرين وغيرها ومصر الدولة الأفريقية الوحيدة بينها والتي تحتاج الى 6 آلاف متطوع لثبوت فاعلية اللقاح ومدى تأثير الأجسام المضادة.









قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للبحوث، إن مصر لم تشارك حتى الآن فى الأبحاث الروسية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، لافتة إلى أن الدراسة الخاصة باللقاح مدتها سنة، ويتم أخذ جرعة أولى ثم الجرعة الثانية بعد 21 يوما، مؤكدة أنه تم البدء فى تجربة التطعيم للقاح فيروس كورونا على 45 ألف متطوع من الأصحاء.









وأضافت نهى عاصم، خلال حديثها ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC مصر2"، أنه من المفترض على المشاركين فى التجربة التعايش بأمر طبيعى وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة.









قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك تطويرا كبيرا في المنظومة الضريبية الإلكترونية، والهدف الأساسي منها تحقيق العدالة الضريبية، مؤكدا أن الصغير والكبير سيدفع ضريبة.









وأضاف سعيد فؤاد، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن توسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال الممولين غير المسجلين إلى المنظومة الضريبية، يساعد على ضم الاقتصاد الرسمي للاقتصاد غير الرسمي.