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اقتصاد

رئيس بنك عودة: انتهاء مبادرة تقسيط القروض خلال يومين وملتزمون بقرار المركزي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:22 م
محمد بدير العضو المنتدب
محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده
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محمد يحيي

كشف محمد بدير ، العضو المنتدب لبنك عودة - عن أن البنك ملتزم بتعليمات البنك المركزي الصادرة بشأن مبادرة تقسيط قروض التجزئة المصرفية للشركات والافراد لمدة ٦ شهور بدأت في مارس الماضي وستنتهي خلال يومين.


وقال بدير في اتصال هاتفي مع صدي البلد إنه من المقرر بدء احتساب اقساط القروض بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل البنك المركزي وبناء عليه سيتم التحصيل من العملاء .


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وأشار إلي أن توقيت احتساب القروض أمر نسبي بمعني أن استحقاق اقساط القروض لبعض العملاء سيبدأ خلال أكتوبر المقبل وتحديدا يوم ٥ من ذلك الشهر ، غير أن الأصل في تلك الإجراءات الالتزام بالمواعيد المحددة من البنك المركزي لانتهاء تلك المبادرة .


وقال بدير أن مسألة مد مهلة ارجاء اقساط قروض التجزئة أمر متروك للبنك المركزي المصري ، لكن الأصل هو التزام الجهاز المصرفي بالمواعيد القانونية لانتهاء تلك المبادرة .


كان البنك المركزي المصري قد أعلن في منتصف مارس الماضي عن إطلاق مبادرة لتأجيل اقساط القروض للأفراد والشركات لمدة ٦ شهور لمساندة العملاء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد علي أن يتم انتهاء تلك المبادرة في النصف الأول من سبتمبر الجاري.

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