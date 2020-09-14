سعال وضيق التنفس.. ما الفرق بين أعراض كورونا والربو

في الوقت الذي قد تتفاقم فيه أعراض الربو بسبب تغيرات الطقس ودخول فصل الخريف، قد يشعر الأشخاص المصابون بالربو بالقلق بشأن ما إذا كان الربو قد يعرضهم لخطر الإصابة ب فيروس كورونا (COVID-19). قد يكون الأمر محيرًا لأن كلا من الربو فيروس كورونا يشتركان في أعراض السعال وضيق التنفس.





الخبر السار هو أن فرصة الإصابة ب فيروس كورونا لأي شخص مصاب بالربو لا تختلف حقًا عن فرصة إصابة شخص غير مصاب بالربو. يعود سبب الإصابة بالفيروس التاجي إلى تعرض الفرد للحالات المشتبه بها أو المؤكدة لفيروس كورونا أو إلى حامل أعراض فيروس SARS-CoV-2 (الفيروس الذي يسبب عدوى COVID-19). لذلك ، لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا سواء كنت مصابًا بالربو أم لا ، مارس التباعد الاجتماعي وغسل اليدين والكمامة والقفازات ،هنا ).









ماذا لو كنت أعاني من الربو وفيروس كورونا؟





على الرغم من أن الربو في حد ذاته لا يعرضك لخطر أكبر للإصابة بفيروس كورونا ، إلا أن هؤلاء الأفراد الذين يعانون من بعض أشكال الربو قد يكونون معرضين لخطر حدوث مضاعفات وقد يصابون بمرض فيروس كورونا





الجراح العام للولايات المتحدة ، لفت انتباه الجمهور الأمريكي إلى هذا الأمر مؤخرًا. ومع ذلك ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن هذا القلق ينطبق فقط على الأفراد الذين يعانون من الربو المعتدل إلى الشديد المستمر على الرغم من عدم وجود بيانات منشورة تدعم هذا التأكيد بالفعل في هذا الوقت.





لحسن الحظ ، فإن الغالبية العظمى من الأفراد المصابين بالربو يعانون من الربو المتقطع مما يعني أن لديهم أعراضًا غير متكررة ويستخدمون جهاز الاستنشاق أقل من مرتين في الأسبوع لا يشمل الاستخدام الوقائي قبل التمرين.





عادة ما يستخدم الأفراد المصابون بالربو المعتدل المزمن جهاز الاستنشاق الذي يحتوي على جرعات متوسطة إلى عالية من الستيرويدات المستنشقة مع أو بدون موسعات الشعب الهوائية طويلة المفعول. الأفراد الذين يعانون من الربو المزمن الشديد يتلقون جرعات أعلى من الستيرويدات المستنشقة مع أو بدون علاج بيولوجي (Xolair و Nucala و Dupixent و Fasenra و Cinquair) ولديهم قيود كبيرة في وظائف الرئة.





نظرًا لأن الفيروس التاجي يمكن أن يصيب الجهاز التنفسي (الأنف والحنجرة والرئتين) ، فإن فيروس الجهاز التنفسي COVID-19 ، مثل فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا ، يمكن أن يؤدي إلى نوبة ربو وربما يؤدي إلى التهاب رئوي فيروسي وفي أسوأ الحالات فشل تنفسي حاد من ARDS (متلازمة الضائقة التنفسية الحادة).





كيف تتحقق مما إذا كان سعالي ناتجًا عن فيروس كورونا أو الربو؟





لسوء الحظ ، يمكن أن يصاب الناس بالربو والفيروس التاجي. فيما يلي مجموعة من النصائح للمساعدة في فهم الأعراض التي تشعر بها.





تشمل الأعراض النموذجية لفيروس كورونا الحمى (درجة حرارة تزيد عن 100.4 درجة) وآلام المفاصل أو العضلات وآلامها ، فضلًا عن السعال الجاف وضيق التنفس الشديد. الربو عادة لا يسبب حمى إلا إذا كان مصحوبا بعدوى في الجهاز التنفسي وعادة لا يسبب أعراض العضلات والمفاصل النموذجية لفيروس كورونا.





غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالربو من أزيز ويشعرون بضيق في الصدر. هذه الأعراض أقل تواترا مع COVID -19.

بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بالربو لسنوات وعانوا من النوبات ، فإن أعراضهم مألوفة للغاية. إذا كانت بعض أعراض صدرك غير نمطية بالنسبة لك وكنت مصابًا بالحمى أيضًا .





يجدر بك التحدث مع طبيب مركز الربو لمعرفة ما إذا كان لديك COVID من 1 إلى 19 وأن يتم فحصك وكذلك السيطرة على الربو لديك. يمكن أن يؤدي COVID-19 إلى تفاقم الربو لديك ومن المهم أن تتذكر ويمكن أن يعاني الفرد المصاب بالربو من أعراض كل من نوبة الربو ومن COVID-19.





قد يكون الربو الموسمي خلال فصل الربيع مرتبطًا بحبوب لقاح الأشجار والأعشاب ، وقد يترافق أيضًا مع الحساسية في الأنف والحلق والعينين والأذنين. مع هؤلاء الأفراد الذين يعانون من أعراض الحساسية النموذجية في سياق السعال وحتى ضيق التنفس بدون حمى ، فإن الأعراض الأخيرة هي على الأرجح الحساسية والربو وليس فيروس كورونا. نادرًا ما يتسبب فيروس كورونا في العطس أو سيلان أو انسداد الأنف. كلتا الحالتين يمكن أن تسبب فقدان حاسة الشم.





ما هو أهم شيء يجب معرفته إذا كنت مصابًا بالربو أثناء الإصابة بفيروس كورونا؟





أهم شيء يجب على المصاب بالربو فعله في هذا الوقت هو التأكد من السيطرة على الربو بشكل جيد وأنهم يتبعون احتياطات فيروس كورونا لمنع الإصابة. تساعد السيطرة الجيدة على الربو في الحفاظ على وظائف الرئة عند مستوى أعلى مما يتيح لك فرصة أفضل للتغلب على فيروس كورونا في رئتيك.





يقلل فيروس كورونا من عمل رئتيك. على سبيل المثال ، المصاب بالربو الذي يتم التحكم فيه جيدًا مع 90٪ من وظائف الرئة (بدون فيروس كورونا) سيكون أسهل في التعامل مع عدوى الفيروس التاجي في الرئتين التي تقلل وظائف الرئة إلى 60٪. قارن هذا بمريض ربو ضعيف السيطرة ويبدأ عند 70٪ من وظائف الرئة وينخفض ​​إلى 40٪ مع الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا.





سيساعدك البدء بوظيفة رئوية أعلى عن طريق التحكم الجيد في الربو وعلاجه على محاربة عدوى فيروس كورونا بشكل أفضل.





تعتبر زيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في هذا الوقت (إما من خلال التطبيب عن بعد أو في المكتب) أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لك لتحسين فرصك في التغلب على فيروس كورونا.



