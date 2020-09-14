AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 6 منشآت غذائية بأولاد صقر تعمل بدون ترخيص

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:36 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
كلف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

فيما شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية بأولاد صقر، حملة علي المنشأت الغذائية بمراكز ومدينة أولاد صقر، أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٦ منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة بأولاد صقر لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.
أقرأ ايضا:

كما تم إعدام ١٠٠٨ كجم أغذية مختلفة فاسدة، ٧٥ لتر عصائر وخل لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وجرى سحب ٢٣ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الادمي، كما تم تحرير ١٩ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.
إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 6 منشآت غذائية بأولاد صقر تعمل بدون ترخيص
إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 6 منشآت غذائية بأولاد صقر تعمل بدون ترخيص
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطر داهم على صحة المواطنين.. إعدام طن أغذية فاسدة وغلق منشأة شهيرة في الزقازيق

إعدام نصف طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة في الشرقية

إعدام أطنان أغذية فاسدة..غلق مصنع حلويات بالعاشر من رمضان ..صور

إعدام ٣٩٩ طن أغذية مخالفة وغلق ١٢٩ منشأة غذائية خلال ٦ أشهر

إعدام ٢ طن لحوم فاسدة بمنشآت غذائية فى الزقازيق.. صور

ضبط مصنع منتجات ألبان مخالف بالقنايات في الشرقية.. صور

ترشيحاتنا

في موسمها .. تناول الجوافة يوميًا يمنحك فوائد مذهلة

رئيس إنبي يتحدث عن مصير أسامة جلال وكريم فؤاد مع الفريق

هبوط أرضي يبتلع سيارة نقل ثقيل بجنوب الاقصر | شاهد

وزير النقل يشهد عودة سكان عمارة الشربتلي إلى شققهم.. ويؤكد: مصر ستصبح أحسن دولة في العالم.. فيديو

بعد ضبطها متلبسة بالسرقة.. إدارة مركز تسوق تعاقب مسنة بطريقة صادمة

إقامة الأفراح| لجنة أزمة كورونا تزف بشرى للمقبلين على الزواج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الجرئ .. لطيفة تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

شاهد القلعة المتحركة.. عرض سيارة ملك الأردن للبيع تعرف علي سعرها ومواصفاتها

كنز مضادات الأكسدة.. سر أهمية الأطعمة الحمراء للجسم