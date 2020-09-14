إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 6 منشآت غذائية بأولاد صقر تعمل بدون ترخيص

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة ، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.





فيما شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية بأولاد صقر ، حملة علي المنشأت الغذائية بمراكز ومدينة أولاد صقر، أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٦ منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة بأولاد صقر لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

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كما تم إعدام ١٠٠٨ كجم أغذية مختلفة فاسدة، ٧٥ لتر عصائر وخل لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وجرى سحب ٢٣ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الادمي، كما تم تحرير ١٩ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.





وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.