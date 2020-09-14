أنا من تحتاجونه.. ترامب يقيم مؤتمرا حاشدا في نيفادا لسب بايدن

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره عقد اجتماع حاشد داخلي في ولاية نيفادا مساء أمس الأحد في انتهاك لقواعد الولاية المفروض فيها حظر بسبب تفشي وباء كورونا، حيث انتقد مرارًا منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الامريكية المقررة في نوفمبر المقبل، قائلا للحشد: "أنا ما تحتاجه".





وأثار الرئيس الأمريكي غضب بضعة آلاف من المؤيدين الذين تجمعوا في مستودع في ضواحي لاس فيجاس للتعبير عن فرحتهم بـ حملته الانتخابية.





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وأخبر الحشد عن مدى أهمية تواجدهم في نوفمبر في المنافسة ضد بايدن، قائلا: "ربما سيفوز لأنهم لا يحبونني، إنهم لا يحبون شخصيتي، أكره أن أقول ذلك ولكني ما تحتاجه، أنا ما تحتاجه في السنوات الأربع المقبلة".





وأضاف "سنفوز بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، وبعد أن نفوز بأربع سنوات أخرى، سنطلب ربما أربع سنوات أخرى أو نحو ذلك".





وتعرض ترامب لانتقادات بسبب قراره عقد مؤتمر جماهيري، في انتهاك صارخ لقواعد ولاية نيفادا التي تقصر التجمعات على 50 شخصًا لمحاولة احتواء انتشار فيروس كورونا.





ولم يكن هناك تباعد اجتماعي، وكان عدد قليل منهم يرتدون أقنعة الوجه - مع استثناء ملحوظ لأولئك الجالسين على من يقفون خلف الرئيس، والأشخاص الذين سيظهرون أمام الكاميرا أثناء حديثه.





وقال خلال خطابه الذي استمر 68 دقيقة: "إذا جاء الحاكم بعدي، بما لا ينبغي أن يفعله، فسأكون معكم طوال الطريق".