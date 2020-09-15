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بين الناس

مواطن من ذوى الهمم يناشد المسئولين توفير فرصة عمل له ضمن الـ 5%

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
طالب المواطن ناصف عماد سعيد يونس، من محافظة المنوفية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتوفير فرصة عمل له، حيث إنه من ذوى الاحتياجات الخاصة.


ويقول فى رسالته: "أنا معايا شهادة 5% من أربع سنين وللأسف مش قادر اشتغل لا يوجد أحد راضي يقبلني، أنا مركب شرايح ومسامير في العمود الفقري، ومفيش أي وظائف وللأسف أنا متزوج ولدى أبناء وليس لى دخل أصرف منه".


للتواصل مع القارئ: 01062585833

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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