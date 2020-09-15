أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 3800 جنيه فقط.. ريلمى تطرح هاتف Realme 7 Pro

لا تزال هواتف

الأشهر فى العالم خاصةً ذات الحجم الكبير مصدر اهتمام الكثيرين حول العالم، إلا أن أحد أبرز عيوبها هو سعرها المرتفع، وبفضل هذا العرض يمكنك شراء نسخة من

iPhone 7 plus بأقل من نصف سعره الأصلى

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