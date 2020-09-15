أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 3800 جنيه فقط.. ريلمى تطرح هاتف Realme 7 Pro

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
لا تزال هواتف آيفون الأشهر فى العالم خاصةً ذات الحجم الكبير مصدر اهتمام الكثيرين حول العالم، إلا أن أحد أبرز عيوبها هو سعرها المرتفع، وبفضل هذا العرض يمكنك شراء نسخة من iPhone 7 plus بأقل من نصف سعره الأصلى، بدلًا من دفع الكثير من المال، والاستفادة بالشاشة الكبيرة التى توفر لك أفضل تجربة مشاهدة ممكنة.
كثيرا ما يتعرض مستخدمو هواتف أندرويد للاختراقات سواء لبياناتهم الشخصية أو حساباتهم المصرفية، والتى عادة ما تكون نتيجة للتطبيقات الخطيرة، التى تقوم بمد روابطها في هاتفك الذكى.
هناك أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، أي ما يعادل 40 في المائة من سكان العالم، كما أننا نقضي في المتوسط نحو ساعتين يوميا في تصفح هذه المواقع والتفاعل من خلالها، وذلك وفقا لبعض الدراسات الحديثة، ويمكن القول إن هناك نحو نصف مليون تغريدة وصورة ومقاطع فيديو قصيرة تنشر على موقع سناب تشات للمحادثة كل دقيقة.
مع انتشار فيروس كورونا ظهرت الكمامات الطبية كحل وقائى لمنع انتشار الفيروس، بناء على تعليمات الأطباء، حيث إن ارتداء الكمامة في التعامل بين شخص وآخر يقلل من انتشار العدوى بنسبة 95%، الأمر الذى جعل الشركات الطبية والتكنولوجية تتسارع لابتكار كمامات طبية بمعايير مختلفة عن الكمامات الطبية العادية، ومن بين هذه الشركات كانت شركة LG التي قامت بتصنيع كمامة جذبت الأنظار إليها بشكل كبير تسمى كمامة PuriCare بيوري كير.
منذ أيام قليلة، أعلنت شركة هواوي Huawei، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، عن الإصدار الجديد من EMUI 11 وهى واجهة المستخدم التابعة لها وللسوفت وير الخاصة بأجهزة هواوى، ومع أن واجهة المستخدم EMUI 11 تضم الرقم 11 في اسمها، إلا أنها لا تعتمد على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 11.
تعتبر مقاطع الفيديو من أكثر الأشياء التى تجذب الأشخاص، ويرغب العديد من مستخدمى الإنترنت في إنشاء وتركيب مقاطع الفيديوهات الخاصة بهم، ومشاركتها مع الأصدقاء أو على مواقع التواصل الاجتماعى، أو حتى احترافها بشكل عام ، ويواجه المستخدمون مشكلات كبيرة مع برامج تركيب وتقطيع الفيديوهات نظرا لأنها تتضمن آلات صعبة ومعقدة.
طرحت شركة ريلمى الصينية هاتف Realme 7 Pro بعد الإعلان رسميا عنه في بداية الشهر الحالى وأتى بمعالج من نوع Snapdragon 720G كما جاء الهاتف بلونين هما الفضى والأزرق.