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منوعات

بعد قرن من تغلبه على الإنفلونزا الإسبانية.. معمر 102 عام يقهر فيروس كورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
معمر يقهر كورونا
معمر يقهر كورونا بعد قرن من تغلبه على الإنفلونزا الإسبانية
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هدير علاء
بعد مضي نحو مائة عام من تغلبه على جائحة الإنفلونزا الإسبانية عندما كان فيه مازال رضيعًا لم يتجاوز عمره 9 أشهر، تمكن معمر برازيلي عمره الآن 102 عام من التغلب على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حالة نادرة.


وأفادت تقارير إخبارية بأن المعمر "رايموندو ليوناردو دي أوليفيرا" غادر أحد مستشفيات ولاية "ميناس جيرايس" البرازيلية مؤخرًا بعد معركة مع الوباء المميت استمرت لمدة أسبوعين، حيث نُقل إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى عقب إصابته، لكن عائلته أكدت لوسائل إعلام محلية أن حالته لم تتطلب وضعه على جهاز التنفس الصناعي.




يشار إلى أن "نيفرسينا ماريا"، زوجة "دي أوليفيرا"، أصيبت بدورها بالفيروس ونُقلت إلى المستشفى.


وقالت حفيدة الزوجين في تصريح لوسائل إعلام إن أفراد العائلة اعتقدوا أنهم لن يتمكنوا من رؤيتهما مجددًا أبدًا عقب إصابتهما بالفيروس، الذي تجاوز عدد الإصابات به في البرازيل حتى الآن 4 ملايين حالة إصابة، كما أودى بحياة 132117 شخصًا.


وشارك أفراد عائلة "دي أوليفيرا" لقطات له بعد تعافيه من عدوى "كورونا" شوهد في إحداها محاطًا بفريق من الأطباء الذين كانوا يحملون اللافتات والبالونات أثناء الاحتفال بتغلبه على العدوى.




ويقيم الزوجان حاليًا بعد مغادرتهما المستشفى في منزل ثان خاص بهما بولاية "إسبيريتو سانتو" في جنوب شرق البرازيل.


يذكر أن "رايموندو دي أوليفيرا وشريكة حياته "نيفرسينا ماريا" متزوجان منذ 75 عامًا ولديهما 14 ابنًا، 9 منهم ما زالوا على قيد الحياة، وتضم عائلتهما الكبيرة أيضًا 22 حفيدًا، و25 من أبناء الأحفاد بالإضافة إلى اثنين من أحفاد الأحفاد.
بعد قرن من تغلبه على الإنفلونزا الإسبانية.. معمر 102 عام يقهر فيروس كورونا
بعد قرن من تغلبه على الإنفلونزا الإسبانية.. معمر 102 عام يقهر فيروس كورونا
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