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رياضة

العين الإماراتي يتعادل مع السد القطري 3-3 في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فرض فريق العين الإماراتي، التعادل على نظيره السد القطري بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

افتتح التوجولي لابا كودجو التسجيل للفريق العيناوي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعادل أكرم عفيف النتيجة للفريق القطري في الدقيقة 35، لكن إسلام خان أبى أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل، ليضيف الهدف الثاني للعين في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، أدرك سانتي كازورلا هدف التعادل للسد في الدقيقة 55، ليسجل بعدها الجزائري بغداد بونجاح الهدف الثالث للسد في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 67، تعادل فريق العين عن طريق خوخي بوعلام مدافع السد بالخطأ في مرماه، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقين للنقاط.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد السد للنقطة الخامسة في صدارة المجموعة، بينما تحصل العين على أول نقطة له ليظل في المركز الرابع.
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