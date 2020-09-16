AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توصيل مياه وكهرباء لـ 1773 منزلا في 42 قرية بقنا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:59 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام  الأورمان، أن الجمعية انتهت من تعريش أسقف وتوصيل مياه وكهرباء لـ 1773 منزلا لأسر غير قادرة فى ٤٢ قرية بمراكز محافظة قنا المختلفة.


وأوضح شعبان أنه تم عمل أسقف لـ ٩٢٠ منزلا، كانت أسقفها متهالكة تماما أو بدون سقف، وأن أعمال تنفيذ الأسقف تتم عن طريق تسقيف المنازل بخشب ذي جودة عالية مع طبقة خفيفة من الخرسانة.


وقال إنه تم توصيل مياه شرب نقية لـ ٨١٠ منازل، وتوصيل كهرباء لـ ٤٣ منزلا بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من أسقف ومياه شرب نقية وكهرباء.


وأكد شعبان أن الجمعية تقوم باختيار القرى المراد تنميتها وفق عدة معايير من بينها المعايير التنموية لتصنيف القرى وعدد الأسر الفقيرة داخلها وفور قرار تنمية قرية بعينها يتم عمل مسح شامل داخلها واختيار الحالات الأشد احتياجا ودراسة متطلباتها، والوقوف على الطرق الأنسب لتلبية هذه المتطلبات وسبل متابعتها وتوصلنا إلى أن أهم احتياجات الأهالى هى توصيل مياه شرب نقية وتوصيل كهرباء وتعريش المنازل.


وأضاف أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان سواء في إغاثة القرى الأشد فقرا أو أى مشروع من الأورمان لا يتكبد أى تكاليف على الإطلاق، حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تمامًا.


يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتعريش أسقف ٢٠١٨٦ منزلا، وتوصيل مياه شرب نقية لـ ١٩٥٢٥ منزلا، وكهرباء لـ ٢٨٣٩ منزلا فى ١١٤٢ قرية على مستوى قرى و مراكز محافظات الجمهورية المختلفة.


 اقرأ أيضًا:

19 سبتمبر.. بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي

الأولى من نوعها .. قبيلة الحميدات تعقد مجمعا انتخابيا للاتفاق على مرشح من أبنائها ..شاهد


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأورمان تستكمل إعادة إعمار 120 منزلا بمحافظة الفيوم

بعد إعادة إعمارها.. تسليم 10 منازل فى نجع حمادي لأصحابها قبل العيد

تسقيف وتوصيل مرافق.. الأورمان: تأهيل منازل 42 ألف أسرة في 160 قرية بالمنيا

الأورمان تنجح في عمل أسقف وتوصيل مياه وكهرباء لأسر أولى بالرعاية

ترشيحاتنا

أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

تشريح جثة السيدة المتوفاة داخل المستشفى الجامعي بالمنيا

السيسي: أنا والحكومة بنتحرق عشان مصر متتحرقش.. هتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 100 مليون

أسراب جراد.. الرئيس التونسي: الفاسدون يعبثون بالدولة وأملاكها

تقارير سعودية تؤكد تعاقد التعاون مع كارتيرون

شاهد.. احتفال طارق العريان بزواج ابن شقيقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي في ضيافة It’s Show time على cbc.. صور

جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور

«ليست حلالًا».. شركة نوتيلا تتراجع عن تغريدة مثيرة للجدل بشأن منتجاتها وتقدم اعتذارًا