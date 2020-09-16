توصيل مياه وكهرباء لـ 1773 منزلا في 42 قرية بقنا

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية انتهت من تعريش أسقف وتوصيل مياه وكهرباء لـ 1773 منزلا لأسر غير قادرة فى ٤٢ قرية بمراكز محافظة قنا المختلفة.





وأوضح شعبان أنه تم عمل أسقف لـ ٩٢٠ منزلا، كانت أسقفها متهالكة تماما أو بدون سقف، وأن أعمال تنفيذ الأسقف تتم عن طريق تسقيف المنازل بخشب ذي جودة عالية مع طبقة خفيفة من الخرسانة.





وقال إنه تم توصيل مياه شرب نقية لـ ٨١٠ منازل، وتوصيل كهرباء لـ ٤٣ منزلا بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من أسقف ومياه شرب نقية وكهرباء.





وأكد شعبان أن الجمعية تقوم باختيار القرى المراد تنميتها وفق عدة معايير من بينها المعايير التنموية لتصنيف القرى وعدد الأسر الفقيرة داخلها وفور قرار تنمية قرية بعينها يتم عمل مسح شامل داخلها واختيار الحالات الأشد احتياجا ودراسة متطلباتها، والوقوف على الطرق الأنسب لتلبية هذه المتطلبات وسبل متابعتها وتوصلنا إلى أن أهم احتياجات الأهالى هى توصيل مياه شرب نقية وتوصيل كهرباء وتعريش المنازل.





وأضاف أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان سواء في إغاثة القرى الأشد فقرا أو أى مشروع من الأورمان لا يتكبد أى تكاليف على الإطلاق، حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تمامًا.





يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتعريش أسقف ٢٠١٨٦ منزلا، وتوصيل مياه شرب نقية لـ ١ ٩٥٢٥ منزلا، وكهرباء لـ ٢٨٣٩ منزلا فى ١١٤٢ قرية على مستوى قرى و مراكز محافظات الجمهورية المختلفة.





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