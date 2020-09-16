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فن

مؤلف"مدرسة الحب 3" يوجه رسالة لفاروق الفيشاوي وجومانا مراد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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محمد نحلة
أعرب المؤلف معتز فتيحة، عن سعادته البالغة بعد عرض مسلسل "مدرسة الحب" الجزء الثالث الذي تصدر مؤشر البحث جوجل وموقع تويتر ويعرض على قناة "يا هلا الأولى"، التابعة لشبكة OSN، بمشاركة نخبة مميزة من نجوم الدراما في مصر والعالم العربي، بعد فترة طويلة من التأجيل، وتذاع الحلقة يوميا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال فتيحة أن ردود أفعال الجمهور بعد عرض العمل فاقت توقعاته وأنه حاول أن يجتهد على قدر الإمكان حتى يخرج المسلسل في أفضل صورة لكي يليق بجمهوره الذي تعود على مشاهدة عمل فني متميز، مضيفا العمل تجربة جديدة ومختلفة عما قدمه من قبل.


وأشار فتيحة أنه لاقي صعوبات كثيرة وقت كتابة العمل بسبب كثرة الأحداث والشخصيات التي تشارك في العمل، حيث أستطاع أن يجعل الحلقات مشوقة على القدر المستطاع في أكبر وقت ممكن، ليستمتع المشاهدين بعمل درامي مميزة في وقتنا الحالي.


وتابع :"جومانا مراد فنانة كبيرة وأداؤها أبهرني بشكل عظيم، واستطاعت أن تغير من الشخصية الموجودة في السيناريو بشكل أفضل عما كتبته، حيث أضافت للدور وأستطاعت أن تجذب الجمهور لها من خلال أول مشهد لها وقت عرض المسلسل وهي فنانة ملهمة ولن أتخيل أن يمتزج دورها بالعبقرية بشكل سحري.

وأضاف فتيحة أن جومانا فنانة كبيرة تتلألأ في عالم الفن وتسير على نهج مختلف عن فنانات جيلها، وتمثيلها طبيعي غير مصطنع تجسد الدور على حقيقته كما مكتوب بالسيناريو، ومجتهده في عملها وتدقق في كل كبيرة وصغيرة حتى تخرج الدور في أفضل صورة.


كما حرص فتيحة أن يتحدث عن بطل المسلسل خالد الصاوي، حيث قال أنه فنان كبير وله نجومية ساطعة في جميع أنحاء العالم فهو فنان شامل يستطيع أن يقدم الكوميديا والتراجيديا في نفس العمل ولا يمل منه الجمهور حتى لو شاهده أكثر من مرة في اليوم، حيث قدم الدور بشكل جيد وأضاف له من خلال تمكنه من قراءة السيناريو بشكل جيد والوقوف على التفاصيل الهامة التي يناقشها العمل.


واختتم معتز فتيحة كلامه عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حيث وجه له رسالة نعي قائلا:"ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه أمر الله ونفذ مفيش حد يقدر يمنع قضاء الله"، موضحًا أنه آخر واحد من كتب له عمل فني وحاز على إعجاب جمهوره وأشاد به النقاد الذين اعتبروا دوره بمسك الختام في مشواره الفني.


وتصدرت أغنية تتر العمل "لينا حياة بعدين" على تريند جوجل والتي قدمها النجم تامر حسني ووصلت في 24 ساعة إلي مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتعاون فيه مع الشاعر احمد الملكي والملحن شريف بدر وتوزيع هيثم راضي.


ويعتبر مسلسل "مدرسة الحب"، هو التجربة الأضخم إنتاجيًا بالعالم العربي، بميزانية ضخمة للغاية تخطت الـ75 مليون جنيه، ويضم العديد من أهم نجوم الدراما العرب والأجانب، حيث تم التصوير بمصر، والإمارات، وسوريا، ولبنان، وبعض العواصم والمدن الأوربية، مستغرقًا قرابة الثلاث سنوات. 



يذكر أن مسلسل "مدرسة الحب 3" بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومي سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وصبري عبد المنعم، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.
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