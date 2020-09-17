وزيرة البيئة: ستحدث نقلة نوعية فى منظومة إدارة المخلفات بعد 4 سنوات.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه ستحدث نقلة نوعية فى منظومة إدارة المخلفات بعد 4 سنوات.





وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن أمامان 3 سنوات بداية من العام الماضى لكي نستطيع إقامة البنية التحتية المطلوبة على مستوي الجمهورية.





وتابعت وزيرة البيئة أنه أمامنا عام أو أثنين على عملية تشغيل هذه الإدارة حتي نستطيع أن نري نقلة نوعية وشوارع مصر نظيفة وخالية من القمامة.





وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مجموعة من الشركات المصرية والاجنبية تهتم بالاستثمارات فى إدارة المخلفات، مضيفة أنه سنتابع تنفيذ القطاع الخاص والشركات لتقديم الخدمة.





وأشارت إلى أنه بدأنا قبل صدور القانون بتخصيص مبلغ 10 مليار جنية لمنظومة إدارة المخلفات.