دعم الأندية الرياضية بالقليوبية بـ 382 ألف جنيه

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم الأندية الرياضية فى القليوبية بمبلغ مالي يقدر بنحو 382305 جنيهات.

















وقال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية إن المبلغ سيتم توزيعه على الأندية الرياضية بالقليوبية، وهي نادي بنها الرياضي، ونادي طوخ الرياضي، ونادي الشباب بطوخ، ونادي الاتحاد السوداني بالجبل الأصفر، ونادي الخانكة.









كما يشمل المبلغ أيضا نادي شبين القناطر، ونادي الجعافرة، ونادي القناطر الخيرية، ونادي بهتيم الرياضي، ونادي شباب مسطرد، ونادي النيل الرياضي بشبرا الخيمة، ونادي شبرا الخيمة، ونادي قليوب الاجتماعي الرياضي، ونادي السلام للمعاقين، ونادي القلج الرياضي.









وأكد مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية أن الهدف من دعم الأندية الرياضية هو زيادة الأنشطة وتطوير العمل بالأندية لخدمة الشباب والأعضاء والرواد، لخلق جيل جديد يمارس النشاط الرياضي والثقافي والفني ويمثل محافظته تمثيلًا مشرفا.









وكان الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية قرر إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بكفر شكر وبنها للتحقيق لتغيبهم عن العمل.