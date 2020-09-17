AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دعم الأندية الرياضية بالقليوبية بـ 382 ألف جنيه

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:02 م
دعم الأندية الرياضية
دعم الأندية الرياضية بالقليوبية بـ 382 ألف جنيه
Advertisements
إبراهيم الهوارى
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم الأندية الرياضية فى القليوبية بمبلغ مالي يقدر بنحو 382305 جنيهات.




وقال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية إن المبلغ سيتم توزيعه على الأندية الرياضية بالقليوبية، وهي نادي بنها الرياضي، ونادي طوخ الرياضي، ونادي الشباب بطوخ، ونادي الاتحاد السوداني بالجبل الأصفر، ونادي الخانكة.


كما يشمل المبلغ أيضا نادي شبين القناطر، ونادي الجعافرة، ونادي القناطر الخيرية، ونادي بهتيم الرياضي، ونادي شباب مسطرد، ونادي النيل الرياضي بشبرا الخيمة، ونادي شبرا الخيمة، ونادي قليوب الاجتماعي الرياضي، ونادي السلام للمعاقين، ونادي القلج الرياضي.


وأكد مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية أن الهدف من دعم الأندية الرياضية هو زيادة الأنشطة وتطوير العمل بالأندية لخدمة الشباب والأعضاء والرواد، لخلق جيل جديد يمارس النشاط الرياضي والثقافي والفني ويمثل محافظته تمثيلًا مشرفا.


وكان الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية قرر إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بكفر شكر وبنها للتحقيق لتغيبهم عن العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة العاملين في 5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق.. صور

لتغيبهم عن العمل.. إحالة عاملين بـ 3 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات .. إحالة العاملين بـ 4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

لتغيبهم عن العمل .. إحالة العاملين بـ 10 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

لتغيبهم عن العمل.. إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بكفر شكر وبنها للتحقيق

ترشيحاتنا

بأمر من الرئيس السيسي.. تفاصيل الإفراج عن المصريين الـ 6 المختطفين بليبيا

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

شاهد| فضيحة ثقيلة تهدد عرش ترامب.. عارضة أزياء تتهمة بالاعتداء الجنسي

كوابيس بارتوميو لا تنتهي .. 3 أزمات جديدة تواجه رئيس برشلونة

حبس أحمد حسن وزينب ٤ أيام بتهمة ترويع طفلتهما

مجلس الوزراء يصدر 7 قرارات.. إنشاء البوابة المصرية للعمرة.. وإقامة مشروعات للإنتاج الحيواني.. إقامة مجتمع عمراني جديد بالقاهرة

AdvertisementS

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الأرصاد تحذر من تقلبات ومنخفضات جوية محتملة تضرب البلاد خلال أيام

الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

شاهد| فضيحة ثقيلة تهدد عرش ترامب.. عارضة أزياء تتهمة بالاعتداء الجنسي

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة ستيك.. خطوة بخطوة

طريقة تسوية السجق الجاهز بخطوات بسيطة

رغم المعاناة من كورونا والسرطان.. زوجان يصران على الاحتفال بعيد زواجهما الـ46 معًا