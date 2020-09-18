البنك المركزي: إصدار نقود بلاستيكية لفئة الـ 10 والـ 20 جنيها .. فيديو

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن بطاقات الخصم المصدرة من البنوك خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى مارس 2020 زاد عددها إلى 400 ألف كارت، وهما ما تطلب أن يقابله زيادة في عدد ماكينات الصراف الألي ليصل عددها إلى مايقارب من 14 ألفا.



وأوضح خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن عدد مستخدمي نقاط البيع ارتفعت من 50 ألفا إلى 93 ألفا، متابعا: فيما يخص الإنترنت البنكي أوضح أن عدد المشاركين في الخدمة وصل إلى 5 مليون في ديسمبر 2019، وفي مارس 2020 وصل إلى 6 ملايين مشترك.





وأكمل: خدمة الهاتف المحمول ارتفعت أيضا من 15 مليونا في ديسمبر 2019 إلى16 مليونا و200 ألف في مارس 2020.



وأوضح البنك سيصدر قريبا عملات من مادة البوليمر المادة التى يصنع منها المواد البلاستيكية مثل اليورو، معقبا: ستستخدم في طبع فئات العملة الـ 10 و20 جنيها، مشيرا إلى أن هذه الفئات سيتم طبعها من خلال مطبعة العاصمة الإدارية الجديدة.