البنك المركزي: تحملنا 100 مليون جنيه قيمة سحب المعاشات منذ وقف رسوم السحب.. فيديو

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، البنك المركزى أصدر تعليمات واضحة وصريحة للبنوك بمد الاقساط للعملاء المتعثرين، متابعا: لا يوجد فائدة نتيجة تأخير الأقساط، هناك قطاعات صناعية أخرى ليس لديها رؤية فى مسيرة لعملها خلال كورونا مثل مصدري الملابس الجاهزة، ولهذا اعطينا البنوك حق أعطاءهم مدة سماح أخرى حتى تكتمل الرؤية لديهم.

وأوضح أن في حالة عدم وجود برنامج الاصلاح الاقتصادي كان الدين العام سيرتفع وعدد الاستثمار في مصر كان سيقل وينهار، معقبا: مصر تعتبر الآن درة الاستثمار، مشددا على أن موقف مصر كان سيتحول إلى وضع شديد السوء، ولكن كل هذه السلبيات لم تحدث والدليل وفرة العملة الأجنبية فى الاحتياطى النقدي.

