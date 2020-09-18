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البنك المركزي: تحملنا 100 مليون جنيه قيمة سحب المعاشات منذ وقف رسوم السحب.. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:27 ص
جمال نجم، نائب محافظ
جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي
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إسراء صبري
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزى تحمل بالكامل تكلفة 100 مليون جنيه الخاصة برسوم سحب المعاشات بسبب مد قرار وقف العمولات على السحب خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر نهاية العام الجارى 2020 .
 
وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،  البنك المركزى أصدر تعليمات واضحة وصريحة للبنوك بمد الاقساط للعملاء المتعثرين، متابعا: لا يوجد فائدة نتيجة تأخير الأقساط، هناك قطاعات صناعية أخرى ليس لديها رؤية فى مسيرة لعملها خلال كورونا مثل مصدري الملابس الجاهزة، ولهذا اعطينا البنوك حق أعطاءهم مدة سماح أخرى حتى تكتمل الرؤية لديهم.

وأوضح أن في حالة عدم وجود برنامج الاصلاح الاقتصادي كان الدين العام سيرتفع وعدد الاستثمار في مصر كان سيقل وينهار، معقبا: مصر تعتبر الآن درة الاستثمار، مشددا على أن موقف مصر كان سيتحول إلى وضع شديد السوء، ولكن كل هذه السلبيات لم تحدث والدليل وفرة العملة الأجنبية فى الاحتياطى النقدي.

وفيما يخص القطاع المصرفي وتأثره بأزمة فيروس كورونا، أشار إلى أنهم يميلون  للعمل بطريقة استباقية، معقبا: بدأنا في إصلاح القطاع المصرفي منذ عام 2004 والإصلاح لا يتوقف.

وأكد أن القطاع المصرفي دائما ما يتأكد بأن البنوك لديه تسير على المسار الصحيح عن طريق اختبارات الضغوط، مشيرا إلى أن تلك الاختبارات بيتم إجراءها بالخارج سنويا، ولكن في مصر بيتم إجراءها كل ربع عام.

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