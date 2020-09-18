البنك المركزي: لا يوجد فوائد نتيجة تأجيل أو تأخير الأقساط.. فيديو

قال جمال نجم، نائب محافظ ا لبنك المركزي ، إن عدد مستخدمي نقاط البيع ارتفعت من 50 ألفا إلى 93 ألفا، متابعا فيما يخص الإنترنت البنكي "أن عدد المشاركين في الخدمة وصل إلى 5 مليون في ديسمبر 2019، وفي مارس 2020 وصل إلى 6 ملايين مشترك".



