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البنك المركزي: لا يوجد فوائد نتيجة تأجيل أو تأخير الأقساط.. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:47 ص
جمال نجم، نائب محافظ
جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي
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إسراء صبري
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن عدد مستخدمي نقاط البيع ارتفعت من 50 ألفا إلى 93 ألفا، متابعا فيما يخص الإنترنت البنكي "أن عدد المشاركين في الخدمة وصل إلى 5 مليون في ديسمبر 2019، وفي مارس 2020 وصل إلى 6 ملايين مشترك".

وأوضح خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن البنك المركزى أصدر تعليمات واضحة وصريحة للبنوك بمد الاقساط للعملاء المتعثرين، متابعا: لا يوجد فائدة أو غرامات نتيجة تأخير أو تأجيل الأقساط، ولكن الفائدة التي بيتم دفعها هي الفائدة الطبيعية للقسط وليس لتأجيل القسط.

وتابع: هناك قطاعات صناعية أخرى ليس لديها رؤية فى مسيرة لعملها خلال كورونا مثل مصدري الملابس الجاهزة، ولهذا اعطينا البنوك حق أعطاءهم مدة سماح أخرى حتى تكتمل الرؤية لديهم.

وأشار إلى أن البنك المركزى تحمل بالكامل تكلفة 100 مليون جنيه الخاصة برسوم سحب المعاشات بسبب مد قرار وقف العمولات على السحب خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر نهاية العام الجارى 2020.
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