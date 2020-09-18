مصدر يكشف حقيقة صراع الحكام على إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف مصدر مسؤول داخل إتحاد الكرة عن حقيقة صراع الحكام على إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدورى الممتاز.





وقال المصدر ذاته : لا صحة على الإطلاق ما يتردد عن طلب أى حكم إدارة مباراة الاهلي وبيراميدز فى الدورى، لافتا إلى أن التعيينات حق أصيل للجنة الحكام.





وتابع : لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد لا تسمح بالتدخل فى عملها ولا تنصاع لمطالب أى نادي بعدم تعيين حكم بعينه لإدارة مباريات يكون الفريق الأول التابع له طرفا فيها.





وأشار إلى أن محمد الحنفي وابراهيم نورالدين ومحمود البنا أداروا مباريات لنادى الزمالك رغم أن الأخير طالب باستبعادهم عن مبارياته فى وقت سابق.



