AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصدر يكشف حقيقة صراع الحكام على إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:19 م
الأهلي ضد بيراميدز
الأهلي ضد بيراميدز " أرشيفية"
Advertisements
يسري غازي
كشف مصدر مسؤول داخل إتحاد الكرة عن حقيقة صراع الحكام على إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدورى الممتاز.

وقال المصدر ذاته : لا صحة على الإطلاق ما يتردد عن طلب أى حكم إدارة مباراة الاهلي وبيراميدز فى الدورى، لافتا إلى أن التعيينات حق أصيل للجنة الحكام.

وتابع : لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد لا تسمح بالتدخل فى عملها ولا تنصاع لمطالب أى نادي بعدم تعيين حكم بعينه لإدارة مباريات يكون الفريق الأول التابع له طرفا فيها.

وأشار إلى أن محمد الحنفي وابراهيم نورالدين ومحمود البنا أداروا مباريات لنادى الزمالك رغم أن الأخير طالب باستبعادهم عن مبارياته فى وقت سابق.

واستطرد : ٨٠ مباراة أقيمت فى الدورى الممتاز عقب عودة البطولة المحلي بعد التوقف الإجباري بسبب أزمة فيروس كورونا ولم تظهر الأخطاء التحكيمية سوى بنسبة ٢%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الحنفى حكما لمباراة الزمالك والاتحاد .. والصباحي لـ VAR

بالأسماء.. ننشر حكام مباريات الجمعة فى الدوري الممتاز

عن اختيار طاقم تحكيم كرواتي لإدارة القمة 120.. ناصر عباس: قرار موفق

كاميرات VAR تشعل أزمة جديدة.. الجبلاية تريد حلا وفيفا يكشف المعايير وماسبيرو يستجيب

الأهلي ليس السبب.. مصدر يكشف حقيقة استبعاد البنا من إدارة لقاء الزمالك وبيراميدز

أسباب تدوير الحكام فى الدوري المصري.. خبراء: بحاجة لإعادة نظر وكورسات ملعب

ترشيحاتنا

زميل صلاح الجديد.. لماذا أصر يورجن كلوب على ضم تياجو ألكانتارا؟

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

إصدار ترخيص للسيارات حتى 2030 سي سي وبدل فاقد أو تالف للرخص.. خدمات جديدة تقدمها الداخلية للمواطنين.. والرسوم تسدد إلكترونيا

رئيس الضرائب بعد تجديد الثقة: دورنا ليس قائما على الجباية وحوافز جديدة للموظفين

الطبيب منقذ سيدة يمنية بطائرة مصر للطيران: طلبت منها تسمية الطفلة مصر.. صور

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا ترتدي الملابس فور شرائها.. دراسة تكشف الأسباب

بإسكارف ملون.. سوسن بدر تتألق بإطلالة بسيطة

بجمبسوت لونين.. أروى جودة تجذب جمهورها في أحدث ظهور