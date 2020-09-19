حوادث وقضايا النجوم.. انتحار ممثلة شابة في ظروف غامضة.. واغتصاب فنانة مرتين

جاء ذلك بعد ادعاءات الأمريكية روز مكجوان -مواليد عام 1973- بأن المخرج الكسندر باين، الحائز على جائزة الأوسكار، اعتدى عليها جنسيًا وهي ذات 15 عامًا.

وأدعت روز، أن «باين» قام بتصوير فيلم إباحي لها، وتركها بعد ذلك في الشارع بعدما اعتدى عليها جنسيًا، لافتة إلى أنها لا تزال تتذكر شقته.

ولم تكن هذه هي واقعة الاغتصاب الأولى التي تكشفها، روز مكجوان، فسبق وكشفت في عام 2017، عن تعرضها للاغتصاب على يد المنتج الشهير هارفي وينشتاين، المسجون حاليًا على ذمة قضايا اغتصاب متعددة.

ولم تكن هذه هي واقعة الاغتصاب الأولى التي تكشفها، روز مكجوان، فسبق وكشفت في عام 2017، عن تعرضها للاغتصاب على يد المنتج الشهير هارفي وينشتاين، المسجون حاليًا على ذمة قضايا اغتصاب متعددة.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة، بعد إعلان الفنانة الأمريكية روز مكجوان، إغتصابها على يد المخرج الأمريكي الشهير الكسندر باين، في واقعة حدثت لها في سن الطفولة.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة، بعد إعلان الفنانة الأمريكية روز مكجوان، إغتصابها على يد المخرج الأمريكي الشهير الكسندر باين، في واقعة حدثت لها في سن الطفولة.



بعد مرور نحو 3 أشهر على قضية انتحار نجم بوليوود سوشانت سينج راجبوت؛ عادت القضية إلى الساحة مجددًا، لا سيما وأن «سوشانت» عُثر عليه منتحرًا بعد أيام من مقتل مديرته السابقة «ديشا ساليان»، ووفاة صديق الأخيرة «ستيف بينتو» قبل يومين، في ظروف غامضة.





وكشفت تقارير إخبارية هندية، أن وفاة ستيف بينتو (صديق ديشا ساليا) لم تكن طبيعية، إذ توفي في حادث سيارة، ما دفع الكثيرون للتكهن بأنه قُتل عمدًا، كذلك طغت هذه الشكوك على وفاة «سوشانت» ومديرته «ديشا».





وأفادت التقارير الإخبارية الهندية، بأن ستيف بينتو، حاول قبل وفاته، إخبار شيء ما على وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من الإيماءات، وذلك بعد مراجعة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.





يأتي ذلك بعدما تم العثور على «نجم بوليوود سوشانت سينج راجبوت» البالغ من العمر 34 عامًا مشنوقا في منزله في مدينة باندرا، في منتصف شهر يونيو الماضي، وأوضحت التحقيقات الأولية عدم وجود سبب واضح حول انتحار الممثل الشهير.





وجاء انتحار النجم الهندي «سوشانت سينج راجبوت»، بعد أسبوع فقط من انتحار مديرته السابقة ديشا ساليان، بالقفز من الطابق الرابع عشر من شقتها في مومباي.



