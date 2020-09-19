حوادث وقضايا النجوم.. انتحار ممثلة شابة في ظروف غامضة.. واغتصاب فنانة مرتين

تعرض مجموعة من النجوم، لأزمات صعبة خلال الفترة الماضية، كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يهتمون بمعرفة تلك التفاصيل المثيرة، ونرصد من خلال هذا التقرير؛ أبرز الأزمات التى لاحقت الفنانين.
حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الممثلة الأمريكية روز مكجوان، التي كشفت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن السيناريست والمخرج الأمريكي الكسندر باين، اعتدى عليها جنسيًا، وقام بتصويرها وهي ذات 15 عامًا.
وبعد مرور أيام قليلة على حالة الجدل، خرج ألكسندر باين عن صمته، ورد على مزاعم «مكجوان» بالنفي في تصريحات صحفية، موضحًا أنه حينما كانت الأخيرة تبلغ 15 عامًا، كان ذلك في أواخر الثمانينيات، وأنه في ذلك الوقت كان طالبًا يدرس السينما بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، منذ عام 1984 وحتى عام 1990.
جاء ذلك بعد ادعاءات الأمريكية روز مكجوان -مواليد عام 1973- بأن المخرج الكسندر باين، الحائز على جائزة الأوسكار، اعتدى عليها جنسيًا وهي ذات 15 عامًا.
وأدعت روز، أن «باين» قام بتصوير فيلم إباحي لها، وتركها بعد ذلك في الشارع بعدما اعتدى عليها جنسيًا، لافتة إلى أنها لا تزال تتذكر شقته.
حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة، بعد إعلان الفنانة الأمريكية روز مكجوان، إغتصابها على يد المخرج الأمريكي الشهير الكسندر باين، في واقعة حدثت لها في سن الطفولة.
ولم تكن هذه هي واقعة الاغتصاب الأولى التي تكشفها، روز مكجوان، فسبق وكشفت في عام 2017، عن تعرضها للاغتصاب على يد المنتج الشهير هارفي وينشتاين، المسجون حاليًا على ذمة قضايا اغتصاب متعددة.
بعد مرور نحو 3 أشهر على قضية انتحار نجم بوليوود سوشانت سينج راجبوت؛ عادت القضية إلى الساحة مجددًا، لا سيما وأن «سوشانت» عُثر عليه منتحرًا بعد أيام من مقتل مديرته السابقة «ديشا ساليان»، ووفاة صديق الأخيرة «ستيف بينتو» قبل يومين، في ظروف غامضة.
وكشفت تقارير إخبارية هندية، أن وفاة ستيف بينتو (صديق ديشا ساليا) لم تكن طبيعية، إذ توفي في حادث سيارة، ما دفع الكثيرون للتكهن بأنه قُتل عمدًا، كذلك طغت هذه الشكوك على وفاة «سوشانت» ومديرته «ديشا».
وأفادت التقارير الإخبارية الهندية، بأن ستيف بينتو، حاول قبل وفاته، إخبار شيء ما على وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من الإيماءات، وذلك بعد مراجعة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك بعدما تم العثور على «نجم بوليوود سوشانت سينج راجبوت» البالغ من العمر 34 عامًا مشنوقا في منزله في مدينة باندرا، في منتصف شهر يونيو الماضي، وأوضحت التحقيقات الأولية عدم وجود سبب واضح حول انتحار الممثل الشهير.
وجاء انتحار النجم الهندي «سوشانت سينج راجبوت»، بعد أسبوع فقط من انتحار مديرته السابقة ديشا ساليان، بالقفز من الطابق الرابع عشر من شقتها في مومباي.
أفادت مواقع إخبارية عربية بتعرض الإعلامي السعودي عبدالرحمن الرمال، لحادث سير مروع، أثناء تجربته لسيارته الجديدة ماركة فيراري F8 سبايدر 2020، والتي يبلغ سعرها ما يقرب من 280 ألف دولار، أي ما يعادل 4 ملايين ونصف المليون جنيه مصري.
وكشفت صور الحادث المتداولة، عن تلفيات باهظة لحقت بالسيارة، بعد إصدامها في سور لأحد جانبي الطريق، ما أدى إلى تهشم الجزء الأمامي للسيارة.
وأوضحت التقارير الإخبارية المنشورة، أن الإعلامي السعودي عبد الرحمن الرمال، لم يصاب جراء الحادث، وأن تهشم السيارة جاء بعد المحاولة الأولى لتجربتها.
كشف موقع CNN -نقلًا عن وكالة الأنباء المركزية التايوانية (CNA)- خبر وفاة المغني والممثل ورجل الأعمال التايواني Alien Huang، عن عمر يناهز 36 عامًا، والمعروف باسم Huang Hong-Sheng، صباح اليوم.
وكشف التقرير الإخباري أن والد الفنان الشاب ذهب إلى شقة ابنه في تمام الساعة 11 صباح اليوم الأربعاء بعد محاولات مريرة من الأب في التواصل هاتفيًا مع ابنه الذي لم يستجب للهاتف، ما جعله يستنجد بالشرطة
وأفادت التقارير الإخبارية أن الشرطة توجهت إلى شقة الفنان الشاب، بالقرب من شارع Sanhe، فوجدوه جثة هامدة في غرفة نومه، مجردًا من ملابسه ولا يرتدي سوى قميص علوي فقط.
وأشارت التقارير الى أن جثة الفنان الشاب وجدت في غرفة نومه على مقربة من مدخل الحمام، الذي كانت المياه لا تزال جارية فيه، وعُثر أيضًا على بقعة دم في مكان الحادث، في الوقت الذي كان فيه حوض الاستحمام (البانيو) ممتلئًا بالمياه، والتكييف يعمل، ولم تكشف التحقيقات عن سبب الوفاة، وينتظر تشريح الجثة بعد غد الجمعة.
كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن وفاة الممثلة الكورية الجنوبية أوه إن هي -36 عاما- في ظروف غامضة، بعد أن عُثر عليها مفارقة للحياة في شقتها، ورجحت الشكوك الأولية إلى انتحارها.
وأضافت التقارير، أنه عُثر على أوه إن هي -36 عاما- مساء أمس الثلاثاء، وهي فاقدة للوعي في شقتها، وتم نقلها للتو إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، إلا أنها فارقت الحياة.
وأفادت التقارير أن «أوه إن هي» تلقت العلاج الأولي بعد نقلها من منزلها في إنتشون (غرب سيول) إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة بعد أن بدأت حالتها تستقر.
ونوّهت التقارير الإخبارية أن «أوه إن هي» حاولت الانتحار في وقت سابق قبل وفاتها، ما يرجح الشكوك التي تلمح إلى وفاتها منتحرة، في الوقت الذي قالت فيه الشرطة: «عثرت صديقة -أوه إن هي- عليها وأبلغت عنها، لكننا لا نعرف سبب وجود الصديقة هناك، نعتقد حاليًا أنها (حاولت الانتحار)».