يقوي المناعة ويمنع الإصابة بالأنيميا.. هاني الناظر ينصح بتناول هذا الفيتامين

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية رئيس مركز البحوث سابقا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن ضرورة وأهمية فيتامين B6.
وقال الناظر في منشوره"معلومة هامة لحضراتكم … واحد من الفيتامينات الهامة جدا فيتامين ب٦ (B6) أرجو منكم الحرص على تناول الأغذية الغنية به فقد ثبت علميا أهميته لصحة الجلد ومنع جفافه ولصحة القلب والمخ ويمنع الإصابة بالأنيميا ويساعد على تحول الغذاء الى طاقة والجديد أنه يساعد على تقوية الجهاز المناعي وما أحوجنا لقوة المناعة هذه الأيام".
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تابع "فيتامين ب6 متوافر في الفول السوداني ولحوم الدجاج والسبانخ والشوفان والبرتقال".