يقوي المناعة ويمنع الإصابة بالأنيميا.. هاني الناظر ينصح بتناول هذا الفيتامين

روشتة كورونا.. الصحة تحذر من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات دون إشراف طبي.. وتؤكد خطورتها على صحة الإنسان.. والاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة يساعد على تحفيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض