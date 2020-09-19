بحبك وبرتاحلك لـ أنغام تحصد 1.5 مليون مشاهدة على يوتيوب

حصدت الفنانة أنغام ، مليونا و712 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث كليباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، وذلك منذ طرحها عبر قناتها على يوتيوب، يوم 28 أغسطس الماضي.





جاء ذلك بعدما روجت أنغام، لأغنيتها في الفترة الماضية، بأن أعلنت عبر حسابها على إنستجرام، عن موعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب.



