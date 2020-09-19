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لمدة شهرين.. أحمد موسى يطالب رئيس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:18 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
طالب الإعلامي أحمد موسى، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتفكير في مد فترة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، نظرًا للإقبال الكبير.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أرجو مد فترة تلقى طلبات التصالح لمدة شهرين لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين".

وأكمل أحمد موسى: "محافظة القاهرة بها إقبال كبير للتصالح في مخالفات البناء".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "إقبال كبير من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء نظرا لتخفيضات أسعار التصالح في مخالفات البناء".

وأكمل: "محافظات الجمهورية أعلنت تخفيضات في أسعار التصالح في مخالفات البناء". 
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