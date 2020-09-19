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أحمد موسى يطالب وزير الداخلية بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:22 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
طالب الإعلامي أحمد موسى، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمد فترة تركيب الملصق الإلكتروني لمدة شهر لاستيعاب طلبات المواطنين واستيعاب الزحام .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   اتمنى من وزير الداخلية مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني التي تنتهي في 20 اكتوبر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" وحدات المرور تشهد زحاما كبيرا لتركيب الملصق الإلكتروني".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "غرامة من 4000 إلى 8000 جنيه في حال عدم تركيب الملصق الإلكتروني وعلى المواطنين سرعة تركيبه".
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