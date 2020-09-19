أحمد موسى يطالب وزير الداخلية بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

طالب الإعلامي أحمد موسى، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمد فترة تركيب الملصق الإلكتروني لمدة شهر لاستيعاب طلبات المواطنين واستيعاب الزحام .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اتمنى من وزير الداخلية مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني التي تنتهي في 20 اكتوبر ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" وحدات المرور تشهد زحاما كبيرا لتركيب الملصق الإلكتروني".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "غرامة من 4000 إلى 8000 جنيه في حال عدم تركيب الملصق الإلكتروني وعلى المواطنين سرعة تركيبه".