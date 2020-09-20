للطفل النحيف .. نصائح غذائية لفتح الشهية

يقال دائمًا العقل السليم في الجسم السليم .. لكن ماذا لو كان طفلك نحيلًا، ويرفض الأكل جيدًا، كما أنه لا يتمتع بالوزن المثالي، فأخذته إلى الطبيب، وقال الطبيب إنه بخير، فلا بأس به.





لحل هذه المشكلة، قدم موقع هيلثي بعض النصائح للتغلب على فقدان طفلك شهيته.

هناك بعض الأطعمة التي تساعد على فقدان الشهية، يجب أن تحاولي تجنب هذه الأنواع.

أنواع الطعام التي تساعد الطفل على فقدان الشهية مثل:

المشروبات الغازية "بيبسي كولا".

الوجبات الخفيفة ذات القيمة الغذائية المنخفضة مثل البسكويت والأطعمة المقلية.

بدلًا من تلك الوجبات ، حاولي تقديم وجبات مغذية لطفلك ، ولها ألوان عديدة، لأنك كما تعلمين الأطفال يحبون الألوان.