موجز السوشيال.. ياسمين عبد العزيز تسخر من أحمد العوضي.. ياسمين الخطيب تظهر بالحجاب

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي:دعواتكم في البطولة الأفريقية.. رامى ربيعة يهنئ جمهور الأهلي بالدوري الـ 42بـ فستان أسود.. هند عبد الحليم تبرز جمالها بصورة سيلفيمروان محسن يهنئ جمهور الأهلي بالدوري الـ 42سعد سمير يهنئ جمهور الأهلي بالدوري الـ 42: دائما في بطولات وانتصاراتشاهد.. ياسمين الخطيب تظهر بالحجاب على إنستجرامشاهد.. أحمد التهامي يستعرض عضلاته بتمارين رياضية شاقةملك قورة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير لهاياسر إبراهيم يهنئ جماهير الأهلي بـ الدرع الـ 42القادم أفضل.. أيمن أشرف يهنئ جمهور الأهلي بالدوري الـ 42هيفاء وهبي: 27 سبتمبر عرض مسلسل أسود فاتحياسمين عبد العزيز تسخر من زوجها أحمد العوضي بعد ظهوره مع منى الشاذلي