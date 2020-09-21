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أخبار العالم

أصبحت في خطر.. بريطانيا ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى الرابع

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:58 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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القسم الخارجي
ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيعلن رفع مستوى التحذير القومي في بريطانيا من فيروس كورونا من المستوى الثالث إلى الرابع.


وقالت الصحيفة، اليوم الاثنين، إن جونسون سيعلن إغلاق الحانات في بريطانيا اعتبارًا من غد الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، مشيرة إلى أن الشرطة البريطانية ستتجول في الشوارع أيضا للتأكد من الالتزام بالإجراءات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا.


ولفتت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يعلن جونسون إغلاق الحانات والنوادي الليلية والمطاعم بشكل كامل في الأماكن التي ينتشر بها فيروس كورونا على نطاق واسع.


ويرى عالم الأوبئة في جامعة إكستر، بهارات بانخانيا، إن حظر التجوال الذي سيبدأ من العاشرة مساء في بريطانيا ليس له أي جدوى في مواجهة الفيروس.


وقال بانخانيا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" ردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا الإجراء الذي تنوي الحكومة البريطانية اتخاذه يمكن أن يقلل من خطر انتشار عدوى كورونا: "لا على الإطلاق. بحقك ! الفيروس لا يفهم التوقيت ولهذا فإذا كنت تنوي الإغلاق في العاشرة مساء ماذا عن التاسعة والثامنة مساء؟".


وأضاف: "نحن نعلم السلوكيات البشرية. ونعرف سلوكيات الحانات في بلدنا. في الساعة الثامنة ونصف والتاسعة سيقوم الناس بشراء مشاريب وكحوليات إضافية. للأسف هذا يسمح لهم بإسقاط حارسك أرضًا".
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