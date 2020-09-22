أسرع علاج لخفض السكر.. وصفات وعلاجات

السكر الطبيعي في الدم، والذي يسمى الفركتوز.

وذلك لأن معظم الفواكه تحتوي على الكثير من الماء والألياف

ومع ذلك هناك

مع نضج الفاكهة تزداد نسبة GI، ولكن تحتوي عصائر الفاكهة أيضًا على درجات عالية جدًا من GI لأن العصر يزيل القشرة الليفية والبذور،

كما أفاد الباحثون أن شرب عصير الفاكهة يزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة.