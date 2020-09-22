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علاقة السمنة بالسكر في الدم.. استشاري نباتات طبية يكشف

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:05 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن مرض السكر ينقسم إلى نوعين؛ الأول الذي يظهر عند الأطفال وهو مرض مناعي وسببه الإصابة بالفيروسات، إلى جانب الإصابة الوراثية لمرضى السكر، بينما النوع الثاني وهو والذي يظهر لدى الكبار وهو مرض شائع جدًا ومنتشر بين الكبار. 

وأضاف "غزالى"، خلال برنامج "حياتك صحتك"، الذي يقدمه الإعلامية نورين شحاتة، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن السكر يؤثر على قدرة الرجال مع التقدم في العمر لأنه يؤثر على الأطراف والشرايين والأوردة الطرفية اليدين والأرجل والنظر، موضحًا أن الرجل فوق الـ30 أو الـ40 عامًا يمكن إصابته بمرض السكر لعدم إفراز البنكرياس أي كمية من الأنسولين لجسم الإنسان، وهو الشائع بين الرجال في مصر.

وتابع: "هناك نوع لمرضى السكر ومرتبط بالسمنة وهو الذي لا يعتمد على تناول الأنسولين؛ بينما يتناول الأقراص وهي أن البنكرياس لا يستطيع إفراز كمية كافية من الأنسولين للجسم ويرتفع نسبة السكر في الدم لدى الإنسان ويتم تعويضعها بتناول الأقراص".

وأشار إلى أنه كان هناك مؤتمر عام 2015 اكتشفوا خلاله أن هناك أحماضًا ناتجة من السمنة الدهنية والتي يظهر فيها أشياء تؤثر على مناعة الجسم ضد الأنسولين، بمعنى أن الجسم لا يتقبل الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس للجسم بسبب السمنة الدهنية فترتفع نسبة السكر في الدم. 
 

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