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توك شو

محصلتش قبل كده.. خالد فودة: لم نشهد حركة تنموية في سيناء مثل الآن

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:15 م
اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء
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فرح علاء الخولي
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن ما يحدث في جنوب سيناء حاليًا جزء من التنمية، مؤكدا أن المحافظة لم تشهد حركة تنموية مثلما حدث في الست سنوات الأخيرة.

وتابع اللواء خالد فودة، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن خلال الست سنوات الأخيرة تم إنشاء طريق 334 كيلو جاهزا للافتتاح، وبها جامعة أهلية غير مسبوقة، وهناك إقبال كبير جدًا على الدراسة بها، لافتًا إلى أن هناك اتفاقا مع وزير التعليم العالي لإنشاء جامعة حكومية بجنوب سيناء.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن هناك 10 آلاف وحدة سكنية تم إقامتها بالمحافظة، إلى جانب أن جنوب سيناء ثاني محافظة يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، مع وجود مدرستين يابانية بها، وتم طلب إنشاء مدرسة ثالثة برأس صدر.

وأوضح أن هناك مبادرة لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء ذكية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنتدى شباب العالم.
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