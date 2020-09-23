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محافظ جنوب سيناء: نواجه مشكلة لأننا نحصل على المواد الغذائية من القاهرة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء
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فرح علاء الخولي
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تواجه مشكلة لأنها تحصل على مواده الغذائية والزراعية من القاهرة، وليس لديها مكان زراعي خاص بها.

وناشد اللواء خالد فودة، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، المسئولين بأن تكون مدينة الطور هي سلة الغذاء لجنوب سيناء، منوها ان لدينا اراضي صالحة للزراعة ولكنها مأخوذة من قبل المستثمرين.

وأضاف أن المحافظة تحتاج إلى وجود أنواع مختلفة من المصانع الغذائية، مشيرا الى ان هذا سيكون مصدر قوي للدخل للمحافظة ايضا لانها بذلك تستطيع ان تورد للفنادق والقرى السياحية والتي يبلغ اجمالي عدد الغرف على مستوى المحافظة 64 ألف غرفة.

ووجه رسالة للمستثمرين للتوجه الى الاستصلاح والاستثمار في سيناء.


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