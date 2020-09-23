بفستان جذاب.. شمس الكويتية تتألق في آخر ظهور لها

شاركت المطربة شمس الكويتية صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة أثناء إحياء حفل غنائي في اليوم الوطني السعودي,
وعلقت شمس الكويتية على صورتها: كل عام وكل المملكة قيادة وشعب بالف خير وسعادة وصحة وأمان باذن الله.
وارتدت شمس الكويتية فستانا طويلا باللون الأبيض اللامع، بأكمام شفافة من التل الامع، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
وتركت شمس الكويتية خصلات شعرها منسدلًة بطريقة مميزة وانسيابية على وجهها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.
وتزينت شمس الكويتية بوضع لمسات ناعمة من المكياج، حيث اختارت وضع الكشمير كأحمر شفاه، والآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.
وأكملت شمس الكويتية بعض الإكسسوارات الناعمة، فقد اختارت ارتداء خواتم باللون السيلفر الناعم على يديها لتبرز من رقة إطلالتها.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.